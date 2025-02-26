Як працює система скорочення держслужбовців через ШІ

За даними NBC, співробітники федеральних агентств отримали електронного листа, в якому їх попросили пояснити, яку роботу вони виконали за останній тиждень. Відповіді будуть проаналізовані штучним інтелектом – LLM (Large Language Model), інформує 24 Канал.

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Довідково. LLM – нейромережа аналізує текст, визначаючи, чи була робота чиновника критично важливою. Тих, хто не відповів на запит, можуть автоматично вважати такими, що звільнилися за власним бажанням.

Як пише Washington Post, DOGE також отримав доступ до державних ІТ-систем і використовує ШІ для аналізу держпрограм та визначення, які з них слід скоротити.

Як пояснив ефективність програми Маск

За словами Маска, перші скорочення принесли 55 мільярдів доларів економії. Проте аналіз WP показав, що частина скасованих контрактів фактично не давала фінансового ефекту, а лише створила адміністративний хаос.

Чи можливо скорочення за допомогою ШІ в Україні

Ідея оптимізації чиновницького апарату через ШІ звучить привабливо для багатьох країн, включаючи Україну.

Ще у 2018 – 2020 роках у рамках проєкту Світового банку при Мінсоцполітики проводили дослідження бюрократії. З’ясувалося, щоб юагато підрозділів дублюють функції одне одного та конкурують за вплив.

Частина держслужбовців існує лише через застарілі регуляції, дозволи та вимоги. А податкові органи особливо перевантажені зайвою бюрократією.

Зауважте. Скорочення чиновників – це масштабна робота, яка потребує аналізу функцій, ефективності та посадових обов’язків. Для одного міністерства це вже виклик, а для всього уряду – майже нереально без залучення ШІ. Можливо, якщо експеримент Маск буде вдалим, систему скорочень можна буде застосувати і в Україні.