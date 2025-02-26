Как работает система сокращения госслужащих через ИИ

По данным NBC, сотрудники федеральных агентств получили электронное письмо, в котором их попросили объяснить, какую работу они выполнили за последнюю неделю. Ответы будут проанализированы искусственным интеллектом – LLM (Large Language Model), информирует 24 Канал.

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Справочно. LLM – нейросеть анализирует текст, определяя, была ли работа чиновника критически важной. Тех, кто не ответил на запрос, могут автоматически считать такими, уволившимися по собственному желанию.

Как пишет Washington Post, DOGE также получил доступ к государственным ИТ-системам и использует ИИ для анализа госпрограмм и определения, какие из них следует сократить.

Как объяснил эффективность программы Маск

По словам Маска, первые сокращения принесли 55 миллиардов долларов экономии. Однако анализ WP показал, что часть отмененных контрактов фактически не давала финансового эффекта, а лишь создала административный хаос.

Возможно ли сокращение с помощью ИИ в Украине

Идея оптимизации чиновничьего аппарата через ИИ звучит привлекательно для многих стран, включая Украину.

Еще в 2018 – 2020 годах в рамках проекта Всемирного банка при Минсоцполитики проводили исследования бюрократии. Выяснилось, чтобы многие подразделения дублируют функции друг друга и конкурируют за влияние.

Часть госслужащих существует только через устаревшие регуляции, разрешения и требования. А налоговые органы особенно перегружены лишней бюрократией.

Заметьте. Сокращение чиновников – это масштабная работа, которая требует анализа функций, эффективности и должностных обязанностей. Для одного министерства это уже вызов, а для всего правительства – почти нереально без привлечения ИИ. Возможно, если эксперимент Маск будет удачным, систему сокращений можно будет применить и в Украине.