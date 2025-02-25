Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на петицию на сайте Палаты общин Канады. На момент публикации новости документ набрал 242613 подписей.

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Почему в Канаде люди выступили против Маска

Илон Маск имеет гражданство Канады. Но его хотят лишить канадского паспорта.

Маск занимался деятельностью, которая противоречит национальным интересам Канады. Он использовал свое богатство и власть, чтобы повлиять на наши выборы. Теперь он стал членом иностранного правительства, который пытается уничтожить суверенитет Канады. Поэтому необходимо рассмотреть попытки Илона Маска атаковать суверенитет Канады,

– сказано на сайте.

Подписанты призывают премьер-министра Канады отменить статус двойного гражданства Илона Маска.

Петиция о лишении Маска канадского гражданства была опубликована 20 февраля, и уже через пять дней ее подписали более 240 тысяч.

Интересно! Канадская журналистка и писательница Екатерина Бродская выложила в Х пост, в котором призвала не лишать Маска гражданства, мол, это политическое преследование. Но когда Маск написал ей "Канада – это не настоящая страна", журналистка ответила. "Что ж, я передумала. Если страна не настоящая, то и гражданство не нужно".

Маск присоединился к кампании Трампа против Канады. Он высмеял Трюдо, назвав того девушкой.