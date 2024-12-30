У США виявили вже дев'ятого провайдера, якого зламали китайські державні хакери

Історія з великою кібератакою Китаю на телекомунікаційні компанії США продовжується. Не так давно влада країни заявила, що загрозу не усунуто, оскільки хакери залишаються в мережах. І це було дійсно так, оскільки тепер оголосили про ще одного провайдера, який зазнав цього вторгнення в свої системи.

Нові подробиці

Атаку хакерської групи Salt Typhoon назвали найбільшим телекомунікаційним зломом в американській історії. Ці злочинці, як вважають дослідники, працюють на китайський уряд, а не на самих себе. Тож очевидно, що метою вторгнення був доступ до розмов і трафіку громадян США. Серед систем, які їм вдалося скомпрометувати, є спеціальна система, яку офіційний уряд використовував для прослуховування за рішенням суду. Тож можна зрозуміти, що Китай деякий час – точні терміни невідомі – міг слухати розмови практично кожного жителя Сполучених Штатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Тепер Сполучені Штати визначили дев'яту телекомунікаційну компанію, яка постраждала від атаки. Раніше ми чули такі назви таких великих операторів, як Verizon, AT&T і Lumen, у яких викрали велику кількість метаданих, що дозволяють визначити геолокацію мільйонів людей і записувати їхні дзвінки. Зокрема політиків, урядовців, активістів та підприємців.

Енн Нойбергер, заступниця радника з національної безпеки США з питань кібербезпеки та новітніх технологій, підтвердила, що до списку жертв додалася ще одна телекомунікаційна компанія, але вона не назвала, яка саме.

Уряд США неодноразово звинувачував Китай у проведенні кібератак проти американського бізнесу та державних установ. Китай, однак, заперечує ці звинувачення і стверджує, що виступає проти будь-яких кібератак.

Виявлення дев'ятої скомпрометованої телекомунікаційної компанії викликає занепокоєння, оскільки це свідчить про те, що масштаби хакерської кампанії можуть бути ширшими, ніж вважалося спочатку. Хоча всі конкретні компанії, залучені до списку жертв, лишаються нерозкритими, численні попередження уряду США, які він випустив останнім часом, слугують нагадуванням про вразливість телекомунікаційного сектору. Зокрема, нещодавно ФБР закликали всіх негайно перейти на месенджери, захищені наскрізним шифруванням.

Телекомунікаційні компанії в усьому світі, особливо в США та країнах-союзниках, повинні значно посилити свою кібербезпеку, щоб захиститися від Salt Typhoon та інших загроз кібершпигунства. Є імовірність, що схоже вторгнення Китай міг здійснити й у інших країнах.

Уряд США вживає заходів для зменшення цієї загрози, але очевидно, що для захисту американських телекомунікаційних мереж потрібно зробити ще більше. Наприклад, скасувати закон про бекдор, який буквально зобов'язує телекомунікаційні компанії лишати лазівку для прослуховування.