У США створять "мережу автомобілів", які постійно стежитимуть один за одним

Міністерство транспорту США оприлюднило амбітний план впровадження технології Vehicle-to-Everything (V2X) по всій країні. Ця інноваційна система має на меті значно зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, надаючи можливість автомобілям спілкуватися один з одним та з дорожньою інфраструктурою.

Проєкт має бути розгорнутий до 2036 року. До цього часу планується обладнати більшість транспортних засобів та перехресть технологією V2X.

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Для чого це потрібно

Схоже американське відомство серйозно занепокоєне проблемою високого рівня смертності на дорогах. Технологія V2X повинна дозволити усім транспортним засобам обмінюватися критично важливою інформацією, такою як місцезнаходження, швидкість і дорожні умови.

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, минулого року в дорожніх аваріях загинуло

V2X повинна забезпечити зв'язок авто не лише між собою, але й з інфраструктурою, а також пішоходами і велосипедистами. Відтак рівень безпеки на дорогах повинен суттєво зрости. Це буде особливо корисно за умов обмеженої видимості та різних непередбачуваних обставин.

Розгортання V2X вимагатиме інтеграції різних технологій для ефективного та безпечного обміну даними. Прихильники технології запевняють, що це може запобігти сотням тисяч аварій і зменшити тяжкість зіткнень, принаймні сповільнивши транспортні засоби перед зіткненням. Невеликі проєкти вже продемонстрували переваги цієї технології.

Водночас технологія має і противників, які критикують загалом питання кібербезпеки закликаючи до можливих потенційних проблем в цьому напрямку.

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У короткостроковій перспективі Міністерство транспорту планує до 2028 року встановити технологію V2X на 20% національної системи автомобільних доріг і 25% перехресть зі світлофорною сигналізацією у мегаполісах. Цей поетапний підхід надасть змогу побудувати всеосяжний "інтернет автомобілів", який обіцяє революціонізувати безпеку дорожнього руху та значно зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод.