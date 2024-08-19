Проект должен быть развернут до 2036 года. К этому времени планируется оборудовать большинство транспортных средств и перекрестков технологией V2X.

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Для чего это нужно

Похоже американское ведомство серьезно обеспокоено проблемой высокого уровня смертности на дорогах. Технология V2X должна позволить всем транспортным средствам обмениваться критически важной информацией, такой как местонахождение, скорость и дорожные условия.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, в прошлом году в дорожных авариях погибло около 41 000 человек.

V2X должна обеспечить связь авто не только между собой, но и с инфраструктурой, а также пешеходами и велосипедистами. Поэтому уровень безопасности на дорогах должен существенно возрасти. Это будет особенно полезно в условиях ограниченной видимости и различных непредвиденных обстоятельств.

Развертывание V2X потребует интеграции различных технологий для эффективного и безопасного обмена данными. Сторонники технологии уверяют, что это может предотвратить сотни тысяч аварий и уменьшить тяжесть столкновений, по крайней мере замедлив транспортные средства перед столкновением. Небольшие проекты уже продемонстрировали преимущества этой технологии.

В то же время технология имеет и противников, которые критикуют в целом вопрос кибербезопасности призывая к возможным потенциальным проблемам в этом направлении.

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В краткосрочной перспективе Министерство транспорта планирует до 2028 года установить технологию V2X на 20% национальной системы автомобильных дорог и 25% перекрестков со светофорной сигнализацией в мегаполисах. Этот поэтапный подход позволит построить всеобъемлющий "интернет автомобилей", который обещает революционизировать безопасность дорожного движения и значительно уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий.