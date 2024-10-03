Армія США випробовує на Близькому Сході роботів-убивць зі штучним інтелектом

Неназваний підрозділ армії США розгорнув принаймні одного робота-собаку під назвою "Самотній вовк" для перевірки його можливостей боротьби з безпілотниками. Повідомляється, що на його "спині" встановлена гвинтівка, а сам робот працює завдяки штучному інтелекту.

Експеримент проходить в Інтегрованому експериментальному центрі Red Sands, спільному військово-дослідницькому центрі в Саудівській Аравії. Його відкрили торік, пише Military.com.

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Що відомо про нову зброю

Ghost Robotics Vision 60, або Q-UGV, виготовлений новоствореною південнокорейською фірмою Ghost Robotics. На Заході вона є піонером у дослідженні роботів-собак для стрільби. Машина зі штучним інтелектом була описана представником Міноборони США як одна з "кількох" одиниць техніки, що має стати частиною арсеналу для боротьби з безпілотниками. Однак представник армії відмовився докладніше розповісти про технологію.

Зазвичай такі машини оснащені камерами та іншими сенсорами, які можуть, як і реальні собаки бачити й чути краще, ніж люди. Незрозуміло, як саме штучний інтелект впливає на характеристики робота і які саме функції він виконує, але схоже, що ця технологія використовується для управління баштою гармати – відстеження дрона, прицілювання, корегування положення у реальному часі. Можливо навіть постріли, але з великою імовірністю їх все ж виконує людина.

Варто зазначити, що аналогічну технологію розробляє й Китай. Раніше країна показала їх на навчаннях, що пройшли разом із камбоджійськими військами у травні 2024 року. Вони також озброєні кулеметами, але під час навчань не стріляли. Хоча ми, ймовірно, бачили їх у дії на кількох непідтверджених відеороликах, які потрапляли в інтернет у різний час.

Міністерство оборони США, за даними Military.com, щороку включає все більше і більше собак-роботів у свої бойові підрозділи для виконання різних завдань — від знешкодження вибухових пристроїв і охорони периметра до спостереження і збору розвідувальної інформації. Тож нічого дивного, що країна розглядає й такий варіант використання.

Невідомо, коли ця технологія зможе надійти у повноцінне використання. Представник армії повідомив Military.com, що армія просто прагне "дослідити сферу можливого, коли йдеться про трансформаційні можливості для майбутніх бойових формувань".