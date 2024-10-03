Армия США испытывает на Ближнем Востоке роботов-убийц с искусственным интеллектом

Неназванное подразделение армии США развернуло по крайней мере одного робота-собаку под названием "Одинокий волк" для проверки его возможностей борьбы с беспилотниками. Сообщается, что на его "спине" установлена винтовка, а сам робот работает благодаря искусственному интеллекту.

Эксперимент проходит в Интегрированном экспериментальном центре Red Sands, совместном военно-исследовательском центре в Саудовской Аравии. Его открыли в прошлом году, пишет Military.com.

Смотрите также Новая подводная лодка Китая утонула почти мгновенно после спуска на воду

Что известно о новом оружии

Ghost Robotics Vision 60, или Q-UGV, изготовлен новосозданной южнокорейской фирмой Ghost Robotics. На Западе она является пионером в исследовании роботов-собак для стрельбы. Машина с искусственным интеллектом была описана представителем Минобороны США как одна из "нескольких" единиц техники, которая должна стать частью арсенала для борьбы с беспилотниками. Однако представитель армии отказался подробнее рассказать о технологии.

Обычно такие машины оснащены камерами и другими сенсорами, которые могут, как и реальные собаки видеть и слышать лучше, чем люди. Непонятно, как именно искусственный интеллект влияет на характеристики робота и какие именно функции он выполняет, но похоже, что эта технология используется для управления башней пушки – отслеживания дрона, прицеливания, корректировки положения в реальном времени. Возможно даже выстрелы, но с большой вероятностью их все же выполняет человек.

Стоит отметить, что аналогичную технологию разрабатывает и Китай. Ранее страна показала их на учениях, прошедших вместе с камбоджийскими войсками в мае 2024 года. Они также вооружены пулеметами, но во время учений не стреляли. Хотя мы, вероятно, видели их в действии на нескольких неподтвержденных видеороликах, которые попадали в интернет в разное время.

Министерство обороны США, по данным Military.com, ежегодно включает все больше и больше собак-роботов в свои боевые подразделения для выполнения различных задач — от обезвреживания взрывных устройств и охраны периметра до наблюдения и сбора разведывательной информации. Поэтому ничего удивительного, что страна рассматривает и такой вариант использования.

Неизвестно, когда эта технология сможет поступить в полноценное использование. Представитель армии сообщил Military.com, что армия просто стремится "исследовать сферу возможного, когда речь идет о трансформационных возможностях для будущих боевых формирований".