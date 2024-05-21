Роботы-убийцы
Страшные роботы-собаки с оружием были частью масштабных 15-дневных военных учений под названием "Золотой дракон" в отдаленном тренировочном центре в центральной Камбодже и у побережья страны.
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Во время учений журналисты наблюдали, как персонал выводил роботов на прогулку - но, как сообщается, ни разу не стрелял из пулеметов, прикрепленных к их спинам. Таким образом показали лишь навыки хождения.
Выглядят такие машины как классические робособаки на четырех ногах, а единственным внешним отличием от потребительских аналогов является наличие крепления под пулемет и, собственно, самого оружия.
Открывая учения, главнокомандующий вооруженных сил Камбоджи Вонг Писен заявил, что новые роботы "усилят возможности" двух армий в борьбе с терроризмом.
Это демонстрация видения того, как может выглядеть будущее войны. Эксперты давно предупреждают, что использование вооруженных дронов или "роботов-убийц", особенно автономных, является этическим минным полем, которое должно быть запрещено на международном уровне на поле боя.
Это не первый случай, когда мы видим четвероногих роботов с оружием в руках. В прошлом году Пентагон объявил, что армия США рассматривает возможность вооружения дистанционно управляемых роботов-собак современными винтовками в рамках своего плана "исследовать сферу возможного" в будущем бою. Американский военный подрядчик под названием Ghost Robotics уже демонстрировал такого робота-собаку, оснащенного винтовкой для стрельбы на большие расстояния.
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Интересно, что компания Boston Dynamics, которая больше всего популяризировала такой форм-фактор роботов, категорически заявила, что привязка оружия к ее роботу-собаке противоречит условиям его эксплуатации. Компания обещала, что не будет "вооружать высокомобильных роботов общего назначения или программное обеспечение", которое она разрабатывает и не собирается поддерживать других в этом.
Что известно об учениях "Золотой дракон":
- Более 2000 военнослужащих, в том числе 760 граждан Китая, участвуют в учениях в удаленном учебном центре в центральной провинции Кампонг Чнанг и в море у берегов провинции Преа Сианук.
- Привлечено также 14 военных кораблей, два вертолета и 69 бронемашин и танков.
- Проводятся боевые стрельбы, антитеррористические и гуманитарно-спасательные учения.