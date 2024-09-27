Що сталося

Опираючись на розвіддані американських чиновників, Wall Street Journal пише, що аварія сталася наприкінці травня або на початку червня поблизу Уханя. Влада приховала факт катастрофи.

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Повідомляється, що це була атомна субмарина, які зазвичай виробляються в північно-східному китайському місті Хулудао. Однак цей, схоже, був побудований на суднобудівному заводі Wuchang поблизу Уханя.

За даними джерел, це був перший підводний човен нового класу підводних човнів, відомого під назвою "Чжоу", з характерною Х-подібною кормою.

Через секретний характер всієї операції та відмову китайського уряду і Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) навіть визнати, що щось сталося, деталі залишаються в таємниці. Однак експерти поза межами американського уряду вважають, що на ньому, ймовірно, перевозили ядерне паливо.

Не дивно, що ВМС НВАК намагаються приховати той факт, що їхній новий першокласний атомний ударний підводний човен затонув біля пірсу. На додаток до очевидних питань щодо стандартів підготовки і якості обладнання, цей інцидент піднімає більш глибокі питання щодо внутрішньої підзвітності НВАК і нагляду за китайською оборонною промисловістю, яка вже давно страждає від корупції,

– сказав представник американського оборонного відомства на умовах анонімності.

Хоча супутникові знімки свідчать про те, що уламки підводного човна були вилучені, американські офіційні особи повідомили газеті, що їм невідомо, чи брали китайські чиновники проби води в тій частині річки Янцзи, де затонув човен, щоб перевірити її на предмет радіації. Однак експерти кажуть, що з великою імовірністю все в порядку, оскільки ризик ядерного витоку під час плавання підводного човна, є низьким.