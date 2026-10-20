Держустановам у США заборонили використання китайського ШІ DeepSeek: чому і вам не варто

Влада Сполучених Штатів видала наказ усім цивільним державним агенціям негайно припинити роботу з інструментами китайського стартапу DeepSeek. Американські експерти з кібербезпеки побачили пряму загрозу витоку конфіденційної урядової інформації.

Чому американські чиновники відмовляються від китайських технологій

Як повідомляє видання Clarin із посиланням на агентство AFP, Департамент внутрішньої безпеки США офіційно зобов'язав цивільні відомства припинити використання сервісів DeepSeek. Під обмеження потрапили як оригінальні продукти стартапу, так і будь-які сторонні цифрові рішення, побудовані на базі цієї нейромережі. Фахівці мають повністю видалити відповідні програми з усіх робочих комп'ютерів і гаджетів.

Директива стосується виключно цивільного сектору, адже відомство не має повноважень командувати збройними силами чи розвідкою. Пентагон поки утримується від коментарів щодо запровадження аналогічних заборон у військових структурах.

Головною причиною такого кроку став високий ризик витоку конфіденційної інформації за межі країни.

Моделі DeepSeek несуть численні вектори загроз,

– прокоментували в супровідному документі представники Департаменту внутрішньої безпеки США.

Американські фахівці прямо застерігають, що робота держслужбовців із цим ШІ створює канал передачі даних у розпорядження іноземної держави. Сервери компанії розташовані на території Китаю, а місцеве законодавство дає владі необмежені повноваження для доступу до серверної інфраструктури приватних підприємств. Це означає, що будь-які запити – чи то від урядовців, чи то від звичайних громадян, які вирішили порадитися з ШІ щодо особистих справ – можуть бути прочитані спецслужбами в Китаї та використані проти інших країн.

Навряд чи можна очікувати, що DeepSeek використовувало багато людей, адже США мають багато власних розробок, а більшість компаній надає свої моделі уряду за окремими контрактами.

Боротьба за лідерство та старі звинувачення

Китайська лабораторія DeepSeek гучно заявила про себе у січні 2025 року, коли випустила надзвичайно потужного й водночас дешевого чат-бота, кинувши прямий виклик американським розробникам. Згодом компанія презентувала флагманську систему V4, а нещодавно випустила її полегшену й швидшу версію. Вашингтон неодноразово звинувачував розробників із КНР у систематичному запозиченні та копіюванні технологій провідних американських лабораторій.

Попри гостре протистояння у сфері інновацій, сторони намагаються зберігати базовий контроль: у вересні країни домовилися створити спеціальний канал зв'язку для обговорення інцидентів навколо штучного інтелекту. Очікують, що проблему безпеки нейромереж лідери держав розглянуть під час особистої зустрічі в місті Шеньчжень.

Як раніше повідомляв 24 Канал, навіть у рідній країні стартап потрапляв у скандали, коли влада ініціювала розслідування проти DeepSeek через підозри в перенаправленні мільйонів запитів до західних сервісів.