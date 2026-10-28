ChatGPT запустили на 20-річному телефоні Nokia

Старенькі кнопкові телефони знову в строю: ентузіаст зміг запустити сучасні моделі штучного інтелекту на легендарній Nokia 6300. Для цього знадобився лише спеціальний Java-застосунок та активне з'єднання через мережу 2G.

Як оживити раритетний телефон за допомогою ШІ

Як повідомляє видання TechRadar, користувач соцмережі X під ніком @EmirKarsiyakali створив унікальний застосунок під назвою Aikon. Ця назва утворена від слова Nokia, записаного навпаки. Спеціальна програма дає змогу звертатися до таких популярних чат-ботів, як ChatGPT, Gemini, Claude та Grok, прямо з екрана класичної Nokia 6300 або будь-якого іншого старого апарата, що підтримує роботу з Java-програмами.

Спочатку автор розробляв інструмент суто для моделі 6300, яку випустили на ринок ще на початку 2007 року. Роботу сервісу вже успішно протестували на пристроях під керуванням платформ Nokia Series 40 та Series 60. У теорії будь-який старий телефон із підтримкою Java здатен запустити цей софт, тож користувачі можуть знайти несподіване застосування забутим гаджетам із шухляди.

Можливості та технічні обмеження Aikon

Попри застаріле апаратне забезпечення телефонів, розробник інтегрував у застосунок солідний набір сучасних опцій. Aikon підтримує кілька мов інтерфейсу, зберігає історію листування протягом 30 днів, а також уміє приймати голосові повідомлення та виконувати аналіз зображень.

Водночас під час взаємодії доведеться миритися з відчутними незручностями. Читати відповіді нейромереж доводиться на крихітному дисплеї з низькою роздільною здатністю, а текст запитів потрібно вводити на цифровій клавіатурі. Окрім цього, сервіс не є повністю безкоштовним: щоб вести діалог із чат-ботами, користувачам потрібно купувати платні кредити на офіційному сайті Aikon.

Найбільшою практичною перешкодою може стати доступ до мобільного інтернету. Модель Nokia 6300 не має модуля Wi-Fi і підтримує передачу даних виключно через мережі 2G. У США та деяких інших країнах інфраструктуру зв'язку другого покоління вже повністю вимкнули, тому підключитися до мережі там фізично не вдасться.

Інтеграція чат-ботів на старі пристрої навряд чи спонукає користувачів повернутися до кнопкових моноблоків. Проте подібний експеримент яскраво демонструє, що навіть 20-річні технології за належного ентузіазму можна подружити з новітніми нейромережами.