ChatGPT запустили на 20-летнем телефоне Nokia

Как вернуть к жизни раритетный телефон с помощью ИИ

Как сообщает издание TechRadar, пользователь социальной сети X под ником @EmirKarsiyakali создал уникальное приложение под названием Aikon. Это название образовано от слова Nokia, написанного наоборот. Специальная программа позволяет обращаться к таким популярным чат-ботам, как ChatGPT, Gemini, Claude и Grok, прямо с экрана классической Nokia 6300 или любого другого старого устройства, поддерживающего работу с Java-программами.

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Изначально автор разрабатывал инструмент исключительно для модели 6300, выпущенной на рынок еще в начале 2007 года. Работа сервиса уже успешно протестирована на устройствах под управлением платформ Nokia Series 40 и Series 60. Теоретически любой старый телефон с поддержкой Java способен запустить это приложение, поэтому пользователи могут найти неожиданное применение забытым гаджетам из ящика.

Возможности и технические ограничения Aikon

Несмотря на устаревшее аппаратное обеспечение телефонов, разработчик интегрировал в приложение солидный набор современных опций. Aikon поддерживает несколько языков интерфейса, хранит историю переписки в течение 30 дней, а также умеет принимать голосовые сообщения и выполнять анализ изображений.

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В то же время при взаимодействии придется мириться с ощутимыми неудобствами. Читать ответы нейросетей приходится на крошечном дисплее с низким разрешением, а текст запросов нужно вводить на цифровой клавиатуре. Кроме того, сервис не является полностью бесплатным: чтобы вести диалог с чат-ботами, пользователям нужно покупать платные кредиты на официальном сайте Aikon.

Самым большим практическим препятствием может стать доступ к мобильному интернету. Модель Nokia 6300 не имеет модуля Wi-Fi и поддерживает передачу данных исключительно через сети 2G. В США и некоторых других странах инфраструктуру связи второго поколения уже полностью отключили, поэтому подключиться к сети там физически не удастся.

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Интеграция чат-ботов на старые устройства вряд ли побудит пользователей вернуться к кнопочным моноблокам. Однако подобный эксперимент ярко демонстрирует, что даже 20-летние технологии при должном энтузиазме можно совместить с новейшими нейросетями.