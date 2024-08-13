Нове дослідження продемонструвало, як міленіали та зумери ставляться до водіння

Згідно з опитуванням, молоді покоління – міленіали та зумери – значно більше зацікавлені у володінні автомобілем, ніж старше покоління, яке називають бейбі-бумерами. Хоча перші два, як правило, бідніші, але зацікавленість та ентузіазм у них лишаються високими.

Результати опитування

Опитування показало досить цікаві результати.

Респонденти покоління Z набагато частіше (77%) стверджували, що люблять водіння.

Міленіали повідомили про найвищий показник ремонтів, які вони виконують власноруч – 34%.

Цікаво, що 32% водіїв покоління зумерів та 30% міленіалів відповіли, що вони вже володіють або володіли "класичним автомобілем для ентузіастів" (старою машиною попередніх десятиліть, яка часто потребує ремонту й реставрації).

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Наступне покоління автолюбителів уже тут, створюючи для нас динамічний ринок, на якому ми можемо допомагати ентузіастам захищати, купувати, продавати і насолоджуватися своїми особливими автомобілями,

– каже МакКіл Хагерті, генеральний директор і голова правління Hagerty, яка проводила дослідження.

Він додає, що покоління Z не просто грає в автомобільні відеоігри, дивиться про машини на YouTube або створює відповідний контент у соціальних мережах, воно також "знаходить способи брати участь у спільноті колекційних автомобілів".

Дослідження звертає увагу на те, що в суспільстві існує певний розрив, оскільки багато хто сприймає молоде покоління, як "замкнутих людей, які ненавидять водіння", але їхній реальний ентузіазм щодо цього питання виявився геть іншим. Наприклад, серед покоління зумерів вистачає тих, кому цікаві старі (та навіть старовинні) машини. 39% респондентів назвали YouTube своїм основним джерелом інформації про класичні автомобілі, тоді як Instagram виявився трохи нижчим – 38%.

Це підтверджується тим фактом, що "найпоширенішим автомобілем, про який запитують ентузіасти покоління Z для отримання страхового покриття, є Mazda Miata 1990-1998 років випуску". Цілком імовірно, що причиною тому є те, що молоді люди здебільшого бідніші, а також піддаються сучасним екологічним трендам на тривале використання речей, перероблення, відповідальне повторне використання та інші.