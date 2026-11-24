Фізики з Університету Квінсленду передали повідомлення крізь цегляну стіну за допомогою гравітації, а не електромагнітних сигналів. Для цього вони використали противагу ліфта і надчутливий прилад.

Як слово "Gravity" пройшло крізь стіну

Експеримент відбувся в будівлі Парнелл Університету Квінсленду. Дослідники пересували противагу ліфта масою 1,8 метричної тонни між двома положеннями, які позначали двійкові 0 і 1. Гравіметр у сусідньому приміщенні вловив зміни гравітаційного поля і розшифрував єдине слово – "Gravity", пише SciTechDaily.

Радіохвилі та інші електромагнітні сигнали гасять звичайні будівельні матеріали, а гравітаційне поле крізь них проходить вільно. Тому інформація, закодована в змінах гравітації, теоретично дістанеться туди, де звичайний бездротовий зв'язок безсилий.

На відміну від електромагнітних сигналів, які використовує сучасний бездротовий зв'язок, гравітаційний сигнал не можна просто заглушити, поставивши на його шляху звичайний матеріал,

– прокоментував доктор Чарльз Воффіндер зі Школи математики та фізики Університету Квінсленду.

Він додав, що кожен, хто втрачав зв'язок у тунелі або мучився з Wi-Fi через товсту стіну, зрозуміє привабливість такої ідеї. Водночас Воффіндер визнав, що нинішня система далека від практичного застосування. Вона лише доводить, що існує спосіб зв'язку, який звичайні фізичні перешкоди не зупиняють.

Від зважування вантажівок до передачі даних

Ідея з'явилася випадково. Доктор Ендрю Грошек із колегами розробляв систему, яка без фізичного контакту визначає масу вантажівок та іншої великої техніки за їхнім слабким гравітаційним притяганням. Коли команда переконалася, що це працює, дослідники зрозуміли, що ту саму фізику можна використати для кодування й передачі інформації. Кожне переміщення великої маси змінювало гравітаційне поле, яке фіксував детектор, і так вони закодували двійкові дані без жодних електромагнітних сигналів.

Швидкість зв'язку виявилася мізерною, і головною причиною професор Ендрю Вайт назвав застарілий ліфт.

Наш ліфт був повільним, як черепаха. Він ще з 1950-х, тож експеримент передавав лише 1 біт на хвилину, і на одне слово пішла година,

– розповів професор Ендрю Вайт.

За його словами, швидкість гравітаційного зв'язку залежатиме від трьох чинників: маси, яку переміщують, швидкості її руху та чутливості детектора. Вайт нагадав, що від першого телеграфа до мобільного телефона минуло понад 100 років, тож те, що непрактично сьогодні, може стати реальним у майбутньому.

Професор Метью Девіс наголосив, що експеримент довів головне: інформацію справді можна свідомо закодувати в гравітаційному полі та зчитати на іншому кінці. Втім, до корисної системи зв'язку потрібні суттєві вдосконалення.

Дослідники також змоделювали, як змінить результат застосування квантових сенсорів замість класичного гравіметра. Такі прилади потенційно вловлюватимуть слабші гравітаційні зміни з більшої відстані. За доволі амбітних припущень вони забезпечать дальність до 500 метрів і швидкість близько 15 біт на хвилину. Це лише теоретичні оцінки, які ще не підтвердили експериментально.

Досконаліші детектори можуть колись допомогти передавати дані там, де не проходять ні радіохвилі, ні світло.