Как слово "Gravity" прошло сквозь стену

Эксперимент состоялся в здании Парнелл Университета Квинсленда. Исследователи перемещали противовес лифта массой 1,8 метрической тонны между двумя положениями, которые обозначали двоичные 0 и 1. Гравиметр в соседнем помещении уловил изменения гравитационного поля и расшифровал единственное слово – "Gravity", пишет SciTechDaily.

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Радиоволны и другие электромагнитные сигналы гасятся обычными строительными материалами, а гравитационное поле проходит через них свободно. Поэтому информация, закодированная в изменениях гравитации, теоретически дойдет туда, где обычная беспроводная связь бессильна.

В отличие от электромагнитных сигналов, которые использует современная беспроводная связь, гравитационный сигнал нельзя просто заглушить, поместив на его пути обычный материал– прокомментировал доктор Чарльз Воффиндер из Школы математики и физики Университета Квинсленда.

Он добавил, что каждый, кто терял связь в туннеле или мучился с Wi-Fi из-за толстой стены, поймет привлекательность такой идеи. В то же время Воффиндер признал, что нынешняя система далека от практического применения. Она лишь доказывает, что существует способ связи, который не останавливают обычные физические препятствия.

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От взвешивания грузовиков до передачи данных

Идея возникла случайно. Доктор Эндрю Грошек вместе с коллегами разрабатывал систему, которая без физического контакта определяет массу грузовиков и другой большой техники по их слабому гравитационному притяжению. Когда команда убедилась, что это работает, исследователи поняли, что ту же физику можно использовать для кодирования и передачи информации. Каждое перемещение большой массы изменяло гравитационное поле, которое фиксировал детектор, и так они закодировали двоичные данные без каких-либо электромагнитных сигналов.

Скорость связи оказалась мизерной, и главной причиной профессор Эндрю Уайт назвал устаревший лифт.

Наш лифт был медленным, как черепаха. Он еще с 1950-х годов, поэтому эксперимент передавал всего 1 бит в минуту, и на одно слово уходил час– рассказал профессор Эндрю Уайт.

По его словам, скорость гравитационной связи будет зависеть от трех факторов: перемещаемой массы, скорости ее движения и чувствительности детектора. Уайт напомнил, что от первого телеграфа до мобильного телефона прошло более 100 лет, поэтому то, что сегодня непрактично, может стать реальностью в будущем.

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Профессор Мэтью Дэвис подчеркнул, что эксперимент доказал главное: информацию действительно можно сознательно закодировать в гравитационном поле и считать на другом конце. Впрочем, для создания полезной системы связи требуются существенные усовершенствования.

Исследователи также смоделировали, как изменится результат при использовании квантовых датчиков вместо классического гравиметра. Такие приборы потенциально будут улавливать более слабые гравитационные изменения с большего расстояния. При довольно амбициозных предположениях они обеспечат дальность до 500 метров и скорость около 15 бит в минуту. Это лишь теоретические оценки, что еще не подтверждено экспериментально.

Более совершенные детекторы могут когда-нибудь помочь передавать данные там, где не проходят ни радиоволны, ни свет.