Чи підходить супутниковий інтернет Starlink для відеодзвінків та онлайн-ігор

Супутниковий інтернет Starlink дозволяє грати в онлайн-ігри, проводити відеодзвінки та дивитися потокове відео. Однак нестабільна швидкість, затримки сигналу та погодні умови можуть впливати на якість з'єднання.

Так, сучасний супутниковий інтернет цілком здатний забезпечити роботу більшості онлайн-сервісів. Зокрема, Starlink підходить для відеоконференцій, потокового відео, онлайн-ігор і навіть хмарного геймінгу. Про це пише BGR.

Чи вистачає швидкості Starlink для ігор і відеодзвінків

За даними BGR, типова швидкість завантаження через Starlink становить приблизно 100–200 Мбіт/с. Цього достатньо для більшості побутових завдань, зокрема перегляду відео у високій роздільній здатності та одночасного підключення кількох пристроїв.

Однак швидкість інтернету – не єдиний показник, який визначає якість з'єднання. Для відеодзвінків та онлайн-ігор особливо важлива затримка сигналу (latency). Вона показує, скільки часу потрібно даним, щоб дістатися від пристрою користувача до сервера та повернутися назад.

У Starlink затримка зазвичай становить 25–50 мілісекунд. Для порівняння, у кабельного інтернету цей показник може перебувати в межах 13–27 мілісекунд, а DSL-з'єднання – 11–40 мілісекунд. Для комфортної онлайн-гри бажано мати затримку менш як 50 мілісекунд. Показник нижче 20 мілісекунд вважається особливо хорошим для ігор, де важлива швидка реакція на дії гравця.

Таким чином, Starlink забезпечує цілком прийнятні показники, але за якістю реакції з'єднання не завжди може конкурувати з хорошим дротовим інтернетом.

Які недоліки має супутниковий інтернет

Головна проблема Starlink – мінливість характеристик з'єднання. Швидкість і затримка можуть змінюватися залежно від навантаження на мережу, місця розташування користувача та умов приймання сигналу.

Особливо це помітно під час використання мобільних тарифів у подорожах. У місцях із високим навантаженням мережі користувачі можуть стикатися зі зниженням швидкості, затримками та навіть перериваннями з'єднання.

Є й інші обмеження:

Погодні умови. Сильні опади та інші несприятливі погодні явища можуть погіршувати якість сигналу.

Обмеження трафіку. Залежно від тарифу та регіону можуть діяти правила справедливого використання мережі, обмеження обсягу даних або зниження пріоритету трафіку.

Швидкість передавання даних. Віддавання файлів і трансляція власного відео можуть бути менш комфортними через обмеження швидкості передавання даних від користувача.

Доступність. Не в усіх місцях можна встановити та повноцінно використовувати супутникове обладнання.

Ці фактори особливо важливі для змагальних онлайн-ігор, де навіть короткочасні стрибки затримки можуть впливати на результат матчу.

Кому варто обрати супутниковий інтернет

Starlink може стати хорошим рішенням для людей, які живуть або працюють у віддалених районах, часто подорожують або використовують інтернет у будинках на колесах. Він також може бути корисним там, де немає доступу до оптоволоконного чи якісного мобільного інтернету.

Ще одна перевага супутникового підключення – можливість зберігати доступ до мережі під час окремих перебоїв у роботі наземної інфраструктури. Водночас це не гарантує безперебійної роботи самого Starlink, оскільки супутникове обладнання також залежить від електроживлення та стану мережі.

У віддалених місцевостях Starlink може бути кращою альтернативою мобільному інтернету 5G. Однак у населених пунктах із якісним оптоволоконним підключенням дротова мережа зазвичай забезпечує стабільнішу затримку.

Конкуренцію Starlink у майбутньому може скласти Amazon Leo – супутниковий інтернет-сервіс компанії Amazon, який перебуває на етапі розгортання. Поява додаткових операторів потенційно посилить конкуренцію та сприятиме розвитку технології.

Отже, супутниковий інтернет уже дозволяє комфортно грати в багато онлайн-ігор, проводити відеоконференції та переглядати потокове відео. Проте для професійного геймінгу та завдань, де критично важлива стабільність з'єднання, дротовий інтернет залишається надійнішим варіантом.