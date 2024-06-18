SpaceX представила Starlink Mini – компактну та дешевшу антену для супутникового інтернету

У мережі з'явилися зображення оновленої антени SpaceX – Starlink Mini. Вона компактна та суттєво доступніша, хоч і має свої недоліки.

Starlink Mini стане доступним для споживачів протягом декількох місяців. Останнє оновлення застосунку Starlink містить детальну інформацію про цей новий продукт, демонструючи його спрощений дизайн.

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За даними Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), Starlink Mini за розміром можна порівняти з Apple MacBook, що робить його портативним і зручним варіантом для користувачів.

Ілон Маск проанонсував нову Starlink Mini прямо в соцмережі X опублікувавши повідомлення.

Я щойно встановив її [антену Starlink Mini] прямо зараз я пишу цей пост через космос. Установка зайняла менше, ніж 5 хвилин. Легко носити в рюкзаку. Цей продукт змінить світ,

– написав Маск.

Щодо ціни, Маск повідомив, що Starlink Mini коштуватиме приблизно вдвічі дешевше, ніж стандартна тарілка Starlink V4, тобто в ціновому діапазоні від 250 до 300 доларів. Наразі стандартна антена Starlink V4 коштує 499 доларів у Сполучених Штатах.

Особливості Starlink Mini

З погляду продуктивності, Starlink Mini пропонує швидкість завантаження 100 Мбіт/с і швидкість завантаження 11,5 Мбіт/с, з низькою затримкою в 23 мілісекунди. Хоча ці швидкості повільніші порівняно зі стандартним Starlink V4, вони достатні для повсякденного використання інтернету, в тому числі для потокового передавання даних у форматі 4K. Це робить Mini привабливим варіантом для користувачів, які шукають надійне і доступне інтернет-рішення.

SpaceX планує запустити антену Mini в окремих регіонах у найближчі місяці. Ілон Маск наголосив на її потенціалі як економічно ефективного резервного варіанту інтернету, особливо корисного у випадках, коли дротове з'єднання виходить з ладу.

Водночас сузір'я Starlink продовжує зростати, а база абонентів сягнула вже 3 мільйонів користувачів минулого місяця. Новий продукт, ймовірно, зацікавить ширший сегмент, особливо тих, хто шукає більш доступне або портативне інтернет-рішення. Однак, щомісячна плата за обслуговування Starlink Mini залишається критичним питанням, особливо для тих, хто розглядає його як тимчасовий або другорядний варіант.

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Наразі багато американських клієнтів, які користуються тарифним планом Starlink для житлових будинків, платять 120 доларів на місяць. В Україні ж місячна абонплата коштує 75 доларів. А проте, це чудовий варіант резервного з'єднання для Українців, оскільки питання відключення світла та можливих блекаутів стає все гострішим. Водночас наразі невідомо, чи буде ця антена доступна для замовлення в Україні.