Вже друге розслідування викриває чорний ринок Starlink, який допомагає отримати їх росіянам

Наприкінці березня завдяки виданню Bloomberg увесь світ дізнався про те, що раніше вже знали українці: Росія використовує термінали Starlink на полі бою, отримуючи їх нелегальним шляхом. Через два тижні журналісти ще однієї газети опублікували власне розслідування, де підтвердили цю інформацію. Ось основне з того, що вони пишуть.

Starlink у росіян

Супутникові інтернет-термінали Starlink широко використовуються російськими військами в Україні, підтверджує розслідування, проведене п'ятьма авторами статті. Вони зазначили, що термінали, розроблені компанією SpaceX Ілона Маска, використовуються для координації атак, управління безпілотниками та іншими видами військової техніки.

Читайте попереднє розслідування Термінали Starlink продаються на "чорному ринку" і SpaceX не контролює ситуацію, – Bloomberg

Хоча Starlink офіційно не працюють на території країни-терористки, термінали потрапляють до російських військ через складну мережу продавців на чорному ринку. Газета WSJ простежила за деякими з цих продавців, які контрабандою ввозили термінали на Росію, і навіть побачила, як поставки потрапляли на лінію фронту. Репортаж вказує на те, що деякі з терміналів були спочатку придбані на eBay.

Цей чорний ринок терміналів Starlink простягається за межі окупованих територій України аж до Судану. Багато з цих суданських дилерів перепродують пристрої місцевим Силам швидкої підтримки (Rapid Support Forces), воєнізованому угрупованню, яке звинувачують у скоєнні таких звірств, як етнічно мотивовані вбивства, цілеспрямовані знущання з правозахисників, сексуальне насильство і спалення цілих громад. WSJ зазначає, що до їхніх рук потрапили сотні терміналів.

Як на це реагував Ілон Маск

Ще в лютому Ілон Маск відреагував на перші повідомлення про те, що термінали Starlink використовуються російськими військами у війні проти України. "Наскільки нам відомо, жоден Starlink не був проданий прямо чи опосередковано Росії", – написав тоді мільярдер на X. Кремль також спростував ці повідомлення, згідно з Reuters. Попри ці заяви, WSJ стверджує, що "тисячі білих пристроїв розміром з коробку для піци" приземлилися у "деяких американських супротивників і угруповань, звинувачених у воєнних злочинах".

Після цих лютневих повідомлень демократи в Палаті представників зажадали від Маска вжити заходів, зазначивши, що російське використання технології потенційно є порушенням санкцій США і експортного контролю. Starlink насправді має можливість відключати окремі термінали, і кожен елемент включає технологію геофіксації, яка повинна запобігти використанню в несанкціонованих країнах, хоча неясно, чи можуть продавці на чорному ринку обійти ці перешкоди (наприклад, зламавши програмне забезпечення).

Демократи в Палаті представників вимагали від Маска конкретних дій. Це цілком реально, адже раніше він вдавався до заходів, щоб обмежити використання Україною цієї технології на тій підставі, що термінали "ніколи не призначалися для використання у військових конфліктах". Згідно з його біографією, Маск також заблокував використання Україною системи Starlink поблизу Криму на початку повномасштабної війни, перешкоджаючи спробам атакувати військово-морський флот Росії.

Михайло Подоляк у вересні 2023 року написав на X, що в результаті рішення Маска гинуть мирні жителі та діти. Він розкритикував мільярдера, написавши, що "це ціна коктейлю з невігластва і великого его".

Однак Маск усе заперечив. За його словами, система Starlink ніколи не була активною в районі Криму, тому не було чого відключати. Він також заявив, що рішення про таку політику було прийнято ще до запланованих атак України на військово-морський флот окупантів.

SpaceX ще не прокоментувала повідомлення WSJ щодо поширення терміналів Starlink на чорному ринку.