Супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX покликаний забезпечити високошвидкісний зв'язок, "доступний майже в будь-якій точці Землі", однак офіційно він працює лише в тих країнах де укладено відповідні угоди.

А тим часом SpaceX перебуває під слідством у США через використання Starlink росіянами

Водночас сьогодні термінал Starlink можна легко придбати в інтернеті з рук обійшовши офіційні канали постачання. Ще ж і надто, такий термінал можна легко налаштувати, запустити і він працюватиме, і SpaceX не може (або не хоче) нічого робити, щоб перешкодити роботі таких "сірих" терміналів.

Starlink та війна

У країнах, охоплених військовими конфліктами, таких як Ємен і Судан, Starlink став для багатьох рятівним колом, пропонуючи спосіб обійти цензуровані і ненадійні інтернет-послуги. Попри ризики, пов'язані з ворогуючими угрупованнями, люди роблять все можливе, щоб придбати ці термінали для особистого та ділового спілкування.

Starlink зіграв важливу роль і у війні в Україні. Після повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск на прохання України відправив тисячі терміналів Starlink, а згодом розширив покриття послуг включивши Україну в перелік країн де супутниковий інтернет надається офіційно.

Однак нещодавно стало відомо, що термінали Starlink використовують також росіяни. SpaceX поспішила заперечити будь-яку причетність до постачання техніки в Росію, однак це жодним чином не знімає відповідальності з компанії, яка, очевидно, здатна обмежити роботу терміналів в конкретних місцях, як це було влітку 2023 року, коли українські військові зіткнулися з проблемами в роботі Starlink.

Двоє демократів Палати представників Конгресу США написали листа президентці SpaceX Гвінн Шотвелл, в якому закликали її відповісти на претензії України. "Наскільки нам відомо, жоден термінал Starlink не був проданий прямо чи опосередковано Росії", – написав Маск в X пізніше.

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Країни по всьому світу борються з напливом обладнання Starlink на чорному ринку. Однак зусилля, спрямовані на боротьбу з нелегальними терміналами, призвели лише до зростання цін, а не до обмеження їх використання. Крім того, і сама SpaceX, схоже спішить боротися з проблемою.

Наприклад, комплекти Starlink продаються для використання у Венесуелі, де фізичні та юридичні особи перебувають під санкціями США вже майже десять років. Карта зон покриття на сайті Starlink показує, що південноамериканська країна залишається поза зоною дії послуг. Проте в соціальних мережах, як стверджує Bloomberg, активно рекламуються пакетні пропозиції на обладнання Starlink, яке широко доступне і має популярність завдяки своїй надійності і портативності.

Що кажуть у SpaceX

SpaceX заявила, що розслідує і деактивує термінали, які використовуються підсанкційними або несанкціонованими сторонами, але зростання чорного ринку свідчить про те, що для запобігання зловживанням можуть знадобитися більш жорсткі заходи.

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Оскільки Starlink продовжує розширювати свою супутникову мережу, перед компанією стоїть складне завдання збалансувати свої комерційні амбіції з необхідністю дотримання нормативних вимог і міркувань національної безпеки.

Starlink планує запустити десятки тисяч додаткових супутників, щоб з'єднати місця, які занадто віддалені для наземного широкосмугового зв'язку або які були відрізані стихійними лихами чи конфліктами.

З огляду на нещодавнє розслідування США проти SpaceX, останній, схоже, таки доведеться вжити конкретних заходів щодо незаконних терміналів, однак якими вони будуть і коли, залишається питанням часу.