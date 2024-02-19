Ілон Маск своєю чергою заперечив прямий продаж Росії цих терміналів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що мав розмови з американським бізнесменом щодо використання росіянами Starlink до того, як ця інформація стала публічною.

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Подібне було в Ізраїлі

За словами міністра, він запропонував SpaceX вихід, як "перекрити" окупантам доступ до супутникового інтернету. Урядовець підкреслив, що подібний алгоритм вже був застосований компанією у випадку з Ізраїлем, коли там почалося загострення конфлікту з ХАМАС.

Водночас міністр підкреслив, що наразі не знає, як вирішиться схожа ситуація в Україні.

Вимкнення Starlink на ТОТ – катастрофа

Федоров каже, що вимкнути "старлінки" на тимчасово окупованих територіях можна, однак для України це буде "катастрофою".

Міністр наголосив, що для нас важливо, аби Starlink працював на ТОТ. Це потрібно передусім для застосування технологій, пов'язаних із дронами.

Тому те рішення, яке уряд пропонує SpaceX, передбачає, щоб "українські" Starlink на ТОТ працювали, а куплені росіянами – ні.

Позиція Маска тут ні до чого

Окремо Федоров заявив, що не бачить зв'язку у відверто скандальних заявах Маска про війну в Україні та появі Starlink у російських військових.

Він вважає цілком логічним те, що ворог почав закуповувати ці термінали через треті країни. Він робить це вже давно, однак останнім часом – у більшій кількості.

Starlink у російській армії: що відомо