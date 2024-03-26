Спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX призван обеспечить высокоскоростную связь, “доступен почти в любой точке Земли”, однако официально он работает только в тех странах где заключены соответствующие соглашения.
А тем временем SpaceX находится под следствием в США из-за использования Starlink россиянами
В то же время сегодня терминал Starlink можно легко приобрести в интернете с рук обойдя официальные каналы поставки. Еще и слишком, такой терминал можно легко настроить, запустить и он будет работать, и SpaceX не может (или не хочет) ничего делать, чтобы помешать работе таких "серых" терминалов.
Starlink и война
В странах, охваченных военными конфликтами, таких как Йемен и Судан, Starlink стал для многих спасательным кругом, предлагая способ обойти цензурированные и ненадежные интернет-услуги. Несмотря на риски, связанные с враждующими группировками, люди делают все возможное, чтобы приобрести эти терминалы для личного и делового общения.
Starlink сыграл важную роль и в войне в Украине. После полномасштабного вторжения России Илон Маск по просьбе Украины отправил тысячи терминалов Starlink, а впоследствии расширил покрытие услуг включив Украину в перечень стран где спутниковый интернет предоставляется официально.
Однако недавно стало известно, что терминалы Starlink используют также россияне. SpaceX поспешила отрицать любую причастность к поставкам техники в Россию, однако это никоим образом не снимает ответственности с компании, которая, очевидно, способна ограничить работу терминалов в конкретных местах, как это было летом 2023 года, когда украинские военные столкнулись с проблемами в работе Starlink.
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Страны по всему миру борются с наплывом оборудования Starlink на черном рынке. Однако усилия, направленные на борьбу с нелегальными терминалами, привели лишь к росту цен, а не к ограничению их использования. Кроме того, и сама SpaceX, похоже спешит бороться с проблемой.
Например, комплекты Starlink продаются для использования в Венесуэле, где физические и юридические лица находятся под санкциями США уже почти десять лет. Карта зон покрытия на сайте Starlink показывает, что южноамериканская страна остается вне зоны действия услуг. Однако в социальных сетях, как утверждает Bloomberg, активно рекламируются пакетные предложения на оборудование Starlink, которое широко доступно и пользуется популярностью благодаря своей надежности и портативности.
Что говорят в SpaceX
SpaceX заявила, что расследует и деактивирует терминалы, которые используются подсанкционными или несанкционированными сторонами, но рост черного рынка свидетельствует о том, что для предотвращения злоупотреблений могут потребоваться более жесткие меры.
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Поскольку Starlink продолжает расширять свою спутниковую сеть, перед компанией стоит сложная задача сбалансировать свои коммерческие амбиции с необходимостью соблюдения нормативных требований и соображений национальной безопасности.
Учитывая недавнее расследование США против SpaceX, последний, похоже, таки придется принять конкретные меры в отношении незаконных терминалов, однако какими они будут и когда, остается вопросом времени.