Ринок мобільного зв'язку може незабаром поповнитися ще одним гравцем. Одна з компаній Ілона Маска, відома своїми космічними проєктами, схоже, має намір вийти за межі простого партнерства з телеком-гігантами. З'являється все більше ознак того, що готується запуск власної глобальної мережі, яка може стати початком нової ери у сфері комунікацій.

Що задумала SpaceX?

Компанія SpaceX, яка досі співпрацювала з мобільними операторами на кшталт T-Mobile для розширення покриття за допомогою супутникового інтернету Starlink, вирішила переходити на новий рівень. Згідно з останніми повідомленнями, компанія Ілона Маска завершує угоду з придбання бездротового спектра на суму 17 мільярдів доларів у комунікаційної компанії EchoStar, яка є материнською для Dish Network, пише 24 Канал.

Цей крок свідчить про те, що SpaceX націлена на створення повноцінної мобільної мережі 5G на базі Starlink. Якщо раніше супутниковий зв'язок для телефонів розглядався переважно для екстрених служб та доступу в найвіддаленіших куточках світу, то нова мета – перетворити його на повноцінного конкурента для традиційних операторів.

Сам Ілон Маск не поспішає спростовувати ці чутки. Під час одного з подкастів він заявив, що придбаний спектр дозволить компанії забезпечувати "високошвидкісне з'єднання" безпосередньо із супутників на мобільні пристрої. За його словами, в результаті користувачі зможуть дивитися відео на своєму телефоні будь-де, не маючи навіть традиційного мобільного покриття.

Коли це буде?

Це значний стрибок у порівнянні з поточними можливостями мережі Starlink, яка наразі дозволяє лише обмінюватися текстовими повідомленнями. Хоча компанія обіцяє незабаром додати й підтримку голосових дзвінків, до перегляду відео ще далеко. Маск озвучив орієнтовний термін реалізації проєкту – два роки. Втім, до таких прогнозів варто ставитися з обережністю, враховуючи його схильність до надто оптимістичних обіцянок. Попри це, кінцева мета компанії стає все більш зрозумілою.

На питання про пряму конкуренцію з такими гігантами, як AT&T, T-Mobile та Verizon, Маск не дав однозначної відповіді, але натякнув, що не виключає можливості купівлі одного з існуючих мобільних провайдерів у майбутньому, наприклад Verizon. Такий сценарій виглядає цілком імовірним, оскільки, за даними аналітиків, Starlink може не вистачити наявного спектра для конкуренції у великих містах. В умовах щільної міської забудови, де трафік величезний, а конкуренти мають розвинену інфраструктуру, придбання готової мережі може стати ефективнішим рішенням, ніж побудова власної з нуля.

Реакція регулятора

Цікаво, що на шляху до реалізації цих амбітних планів SpaceX навряд чи зіткнеться зі значними перешкодами з боку регуляторів. Голова Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), Брендан Карр, вже назвав придбання спектра компанією SpaceX "потенційною революцією" для мобільних мереж.

Така позитивна оцінка з боку головного регулятора свідчить про те, що ретельних антимонопольних перевірок, імовірно, не буде.

Як щодо інших країн?

Очевидно, працюватиме це все лише у США. Про плани розширення на ринки інших країн поки що нічого не відомо. Як мінімум, не слід очікувати, що компанія вийде зі своїм зв'язком за межі Штатів до того, як повноцінно розгорне його у себе вдома.