Як стародавні єгиптяни святкували новий рік

Сьогодні люди зустрічають новий рік гучними вечірками, феєрверками та тостами з шампанським. Але як це робили тисячі років тому? Стародавні єгиптяни також святкували й навіть влаштовували гуляння біля пірамід Гізи. Багато їхніх традицій, однак, відрізнялися від нинішніх.

Новий рік у стародавньому Єгипті

Новорічне свято, відоме як Вепет Ренпет (Wepet Renpet), або "відкриття року", насправді включало в себе кілька традицій, які практикуються й сьогодні. Серед них – дарування подарунків друзям і родичам, які привітали з Новим роком. Деякі ж звичаї були унікальними для їхньої культури. Наприклад, стародавні єгиптяни виносили зображення божеств із храмів, щоб вони могли відродитися під впливом сонячного світла, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Вепет Ренпет мав ще одну ключову відмінність: його дата змінювалася з часом, а іноді його святкували кілька разів на рік. В одному цікавому записі зазначається, що деякий час єгиптяни святкували три таких свята протягом одного року.

Мігруючий новий рік

Єгипетський календар мав 365 днів у році, але не мав високосного року. Відсутність високосного року означала, що з часом Вепет Ренпет "мандрував через кліматичні сезони", як це називає Хуан Антоніо Бельмонте, дослідник Інституту астрофізики Канарських островів. Він написав багато робіт про календарну систему Стародавнього Єгипту.

За словами Бельмонте, коли єгипетський календар був створений близько 4800 років тому, Вепет Ренпет був близький до літнього сонцестояння (яке відбувається близько 21 червня). Це близько до часу, коли в Єгипті відбувалися щорічні розливи Нілу. Щорічна повінь зрошувала прилеглі сільськогосподарські угіддя, що дозволяло вирощувати сільськогосподарські культури. На початку Середнього царства (близько 2030-1640 років до нашої ери) Вепет Ренпет припадав на період зимового сонцестояння в грудні.

Багаторазове святкування

Іноді єгиптяни святкували кілька фестивалів Вепет Ренпет протягом одного року. У храмі Хнум (також відомому як храм Есна), розташованому на південь від Луксора (стародавні Фіви), на стіні намальований календар, у якому відзначені три фестивалі Вепет-Ренпет протягом одного року. Календар датується десь між серединою першого століття і серединою третього століття нашої ери, коли Єгиптом правила Римська імперія.

Згідно з цим календарем, дні Вепет Ренпет святкувалися в перший день календарного року, в день народження римського імператора і, нарешті, коли зоря Сіріус підіймалася на східному горизонті після того, як була невидимою протягом кількох місяців. У 2023 році археологи повідомили, що знайшли на стелі храму сцену, яка може бути міфологічним зображенням нового року, коли сходить Сіріус.

Традиції і подарунки

Святкування давніх єгиптян включали в себе як поклоніння божествам, так і поминання померлих. Зокрема принаймні частина подій відбувалась біля пірамід Гізи, центральних об'єктів у їхній культурі.

Під час Вепет Ренпет статуї, що зображують божества, "виносили на денне світло — наприклад, на дах храму — для того, щоб вони регенерувалися під впливом сонячних променів. Іноді під час Вепет-Ренпет статуї замінювали новими,

– каже Саймон Коннор, археолог з Французького інституту східної археології.

Напередодні Нового року також влаштовували бенкети, про що свідчать сцени на деяких давньоєгипетських гробницях. Інший звичай передбачав обмін подарунками. Зокрема, якщо хтось привітає вас зі святом, ви маєте подарувати цій людині подарунок.

Одним із найпоширеніших видів подарунків була так звана "новорічна колба". Це лінзоподібна посудина, зазвичай виготовлена з фаянсу або глазурованої кераміки. Деякі зі знайдених вченими таких посудин містять написи з привітанням для одержувачів. "Фляги призначені для рідин і мають досить невелику місткість — можливо, вони більше підходять для ароматичних масел, ніж для напоїв", – каже Джон Бейнс, почесний професор єгиптології в Оксфордському університеті.

Приклад, який зараз зберігається в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, був створений для жерця на ім'я Аменхотеп. Колба містить написи, які просять богів Монту і Амона-Ре подарувати Аменхотепу щасливий Новий рік. Наповнена, можливо, парфумами, олією або водою з Нілу, вона була б подарунком, пов'язаним зі святкуванням початку року.