Штучний інтелект допоміг розшифрувати обвуглений античний сувій з Геркуланума

Дослідники використовували машинне навчання, щоб розрізнити слабке чорнило на сувої папірусу. До їхніх рук потрапила 2000-річна книга присвячена царям, які правили після Олександра Македонського.

Після смерті Александра Македонського в 323 році до нашої ери його імперія розпалася. У тексті згадуються македонські полководці Селевк, який став правити великою територією на Близькому Сході, і Кассандр, який правив Грецією після смерті Александра.

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Що відомо

Сувій було знайдено на Віллі папірусів у Геркуланумі, місті, зруйнованому Везувієм разом із Помпеями.

На віллі була велика бібліотека, але папіруси обвуглилися під час виверження вулкана.

Досліджуваний сувій був подарований Наполеону Бонапарту в 1804 році . Той передав його до Інституту Франції, однієї з найстаріших наукових установ країни, де сувій зберігається досі.

. Той передав його до Інституту Франції, однієї з найстаріших наукових установ країни, де сувій зберігається досі. За словами Річарда Янко, професора класичних досліджень Мічиганського університету, в 1986 році спроба розгорнути папірус призвела до його пошкодження.

Комп'ютерну програму навчили виявляти чорнило на папірусі, давши їй аналізувати стародавні сувої за допомогою комп'ютерної томографії. Так текст стає все більш розбірливим.

Багато чого в сувої все одно лишається загадкою. Автор тексту невідомий. Також незвично, що сувій опинився всередині вілли: здебільшого там зберігалися книжки з філософії, багато з яких написані Філодемом, який жив у Геркуланумі за сотню років до виверження.

Янко припустив, що сувій міг бути позичений і не повернутий.

Одна з теорій полягає в тому, що сам Філодем використовував його як джерело для написання своєї роботи "Про доброго царя згідно з Гомером". У цій роботі Філодем порівнює царів, доходячи висновку, що після Александра Великого правителі ставали дедалі гіршими й гіршими. Покровителем Філодема була людина на ім'я Луцій Кальпурній Пізон Цезонін, римський правитель Македонії. Можливо Філодем давав Пізону приклад хороших царів, щоб той міг перевершити своїх попередників.