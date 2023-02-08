Після смерті Александра Македонського в 323 році до нашої ери його імперія розпалася. У тексті згадуються македонські полководці Селевк, який став правити великою територією на Близькому Сході, і Кассандр, який правив Грецією після смерті Александра.
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Що відомо
- Сувій було знайдено на Віллі папірусів у Геркуланумі, місті, зруйнованому Везувієм разом із Помпеями.
- На віллі була велика бібліотека, але папіруси обвуглилися під час виверження вулкана.
- Досліджуваний сувій був подарований Наполеону Бонапарту в 1804 році. Той передав його до Інституту Франції, однієї з найстаріших наукових установ країни, де сувій зберігається досі.
- За словами Річарда Янко, професора класичних досліджень Мічиганського університету, в 1986 році спроба розгорнути папірус призвела до його пошкодження.
- Комп'ютерну програму навчили виявляти чорнило на папірусі, давши їй аналізувати стародавні сувої за допомогою комп'ютерної томографії. Так текст стає все більш розбірливим.
Багато чого в сувої все одно лишається загадкою. Автор тексту невідомий. Також незвично, що сувій опинився всередині вілли: здебільшого там зберігалися книжки з філософії, багато з яких написані Філодемом, який жив у Геркуланумі за сотню років до виверження.
Янко припустив, що сувій міг бути позичений і не повернутий.
Одна з теорій полягає в тому, що сам Філодем використовував його як джерело для написання своєї роботи "Про доброго царя згідно з Гомером". У цій роботі Філодем порівнює царів, доходячи висновку, що після Александра Великого правителі ставали дедалі гіршими й гіршими. Покровителем Філодема була людина на ім'я Луцій Кальпурній Пізон Цезонін, римський правитель Македонії. Можливо Філодем давав Пізону приклад хороших царів, щоб той міг перевершити своїх попередників.