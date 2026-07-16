SpaceX запускає нову версію Starship: де дивитися трансляцію і як це буде

Людство знову спрямовує погляд на техаське узбережжя, де SpaceX готує до старту свій найамбітніший проєкт. Тринадцяте випробування системи Starship обіцяє стати не просто черговим тестом, а важливою віхою на шляху до колонізації Місяця та Марса, поєднуючи в собі технологічний виклик і символізм космічної історії.

Еволюція мегаракети: чого очікувати від Flight 13?

Сьогодні, 16 липня 2026 року, SpaceX планує відправити у небо Starship – найбільшу та найпотужнішу ракету, яку коли-небудь створювала людина. Старт призначили на 18:45 за часом Східного узбережжя США (це 01:45 за київським часом наступного дня) з майданчика Starbase у Південному Техасі. Примітно, що дата запуску збігається з 57-ю річницею старту історичної місії NASA Apollo 11, яка вперше доставила людей на Місяць. Цей політ стане тринадцятим для програми загалом та другою місією у 2026 році, пише видання Space.com.

Система Starship складається з двох основних частин: першого ступеня – прискорювача Super Heavy – та верхнього ступеня, який називають Starship або просто Ship. Обидва елементи виготовлені з нержавіючої сталі та спроєктовані для повного і швидкого багаторазового використання.

У зібраному стані висота ракети перевищує 122 метри, а її вантажопідйомність на навколоземну орбіту складає понад 100 метричних тонн. SpaceX переконана, що поєднання колосальної потужності та багаторазовості здійснить революцію у космонавтиці, дозволивши заснувати поселення на Місяці та Марсі.



Starship / Фото SpaceX

Майбутній запуск базується на успіхах і помилках попереднього випробування. Flight 12, що відбувся 22 травня 2026 року, став дебютом для Starship версії 3 (V3) – вдосконаленої ітерації мегаракети, над якою інженери працювали багато місяців.

Тоді корабель Ship успішно розгорнув 22 корисних навантаження через спеціальний слот, який жартома називають диспенсером PEZ. Серед них були 20 макетів супутників Starlink і два реальні апарати з датчиками зображення. Корабель виконав заплановане приводнення в Індійському океані біля берегів Західної Австралії, проте з прискорювачем Super Heavy виникли проблеми. Через збій у роботі двигунів під час повернення він впав у Мексиканську затоку замість керованого приводнення.

Першочерговим завданням прискорювача під час випробувань стане виконання успішного запуску, підйому, розділення ступенів, маневру повернення та гальмування для посадки в офшорній зоні,

– анонсував офіційний опис місії Flight 13 від компанії SpaceX.

Під час тринадцятого польоту Super Heavy спробує здійснити контрольоване приводнення в акваторії, яку адміністрація Трампа перейменувала на Американську Затоку, приблизно через 7 хвилин після старту. Інженери внесли низку модифікацій в апаратне та програмне забезпечення, щоб усунути проблеми, які помітили минулого разу.

Компанія SpaceX вже тричі успішно ловила Super Heavy за допомогою вежі з маніпуляторами "палички для їжі" (chopsticks), але востаннє такий трюк виконували ще під час восьмого польоту в березні 2025 року. Наразі розробники вирішили зосередитися на безпечних тестах у морі, перш ніж знову повертати гігантський бустер на стартовий майданчик.

Корабель Ship під час Flight 13 знову спрямують до Індійського океану, де він має приводнитися через 65 хвилин після відриву від землі. Головною особливістю цієї місії стане розгортання 20 супутників Starlink V3. Це апарати наступного покоління, кожен з яких важить близько 2 000 кілограмів. Для порівняння, робоча конячка компанії – ракета Falcon 9, яка у 2025 році злітала 165 разів, не здатна ефективно виводити таку кількість важких супутників одночасно.

Супутники Starlink перебуватимуть на тій же суборбітальній траєкторії, що і корабель Starship, і, як очікується, згорять в атмосфері приблизно через 20 хвилин після розгортання,

– додають в описі місії Flight 13 від SpaceX.

Такий маневр потрібен для перевірки систем зв'язку нових супутників через високопродуктивні лазери. Крім того, шість апаратів оснастили спеціальними камерами, щоб вони могли зняти стан термозахисних плиток Ship під час польоту. Це допоможе фахівцям отримати критичні дані про роботу теплового щита в умовах екстремального динамічного тиску.

Попри те, що це лише випробування, ставки дуже високі. Саме Starship V3 має стати першим операційним варіантом корабля, який NASA планує використати для місії Artemis III у 2027 році для польоту на орбіту та Artemis IV у 2028 році для висадки астронавтів на поверхню Місяця.

Як дивитися

Ви можете прямо зараз підписатися на сповіщення, щоб отримати нагадування про початок трансляції. Вона запуститься о 01:15 за київським часом.

Підпишіться на пряму трансляцію запуску: анонс відео