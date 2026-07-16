Эволюция мегаракеты: почему ожидать от Flight 13?

Сегодня, 16 июля 2026 года, SpaceX планирует запустить в небо Starship – самую большую и мощную ракету, которую когда-либо создавал человек. Старт назначен на 18:45 по времени Восточного побережья США (это 01:45 по киевскому времени следующего дня) с площадки Starbase в Южном Техасе. Примечательно, что дата запуска совпадает с 57-й годовщиной старта исторической миссии NASA "Аполлон-11", которая впервые доставила людей на Луну. Этот полет станет тринадцатым для программы в целом и второй миссией в 2026 году, пишет издание Space.com.

Система Starship состоит из двух основных частей: первой ступени – ускорителя Super Heavy – и верхней ступени, которую называют Starship или просто Ship. Оба элемента изготовлены из нержавеющей стали и спроектированы для полного и быстрого многократного использования.

В собранном виде высота ракеты превышает 122 метра, а ее грузоподъемность на околоземную орбиту составляет более 100 метрических тонн. SpaceX убеждена, что сочетание колоссальной мощности и многоразовости произведет революцию в космонавтике, позволив основать поселения на Луне и Марсе.



Starship / Фото SpaceX

Предстоящий запуск основан на успехах и ошибках предыдущего испытания. Полет № 12, состоявшийся 22 мая 2026 года, стал дебютом для Starship версии 3 (V3) – усовершенствованной итерации мегаракеты, над которой инженеры работали много месяцев.

Тогда корабль Starship успешно развернул 22 полезных груза через специальный слот, который в шутку называют диспенсером PEZ. Среди них были 20 макетов спутников Starlink и два реальных аппарата с датчиками изображения. Корабль выполнил запланированное приводнение в Индийском океане у берегов Западной Австралии, однако с ускорителем Super Heavy возникли проблемы. Из-за сбоя в работе двигателей во время возвращения он упал в Мексиканский залив вместо контролируемой посадки на воду.

Первоочередной задачей ускорителя во время испытаний станет выполнение успешного запуска, подъема, разделения ступеней, маневра возвращения и торможения для посадки в офшорной зоне,

– говорится в официальном описании миссии Flight 13 от компании SpaceX.

Во время тринадцатого полета Super Heavy попытается осуществить контролируемое приводнение в акватории, которую администрация Трампа переименовала в Американский залив, примерно через 7 минут после старта. Инженеры внесли ряд модификаций в аппаратное и программное обеспечение, чтобы устранить проблемы, замеченные в прошлый раз.

Компания SpaceX уже трижды успешно ловила Super Heavy с помощью башни с манипуляторами "палочки для еды" (chopsticks), но в последний раз такой трюк выполняли еще во время восьмого полета в марте 2025 года. В настоящее время разработчики решили сосредоточиться на безопасных испытаниях в море, прежде чем вновь возвращать гигантский бустер на стартовую площадку.

Корабль Ship во время Flight 13 снова направят в Индийский океан, где он должен приводниться через 65 минут после отрыва от земли. Главной особенностью этой миссии станет развертывание 20 спутников Starlink V3. Это аппараты следующего поколения, каждый из которых весит около 2 000 килограммов. Для сравнения: "рабочая лошадка" компании – ракета Falcon 9, которая в 2025 году взлетела 165 раз, – не способна эффективно выводить такое количество тяжелых спутников одновременно.

Спутники Starlink будут находиться на той же суборбитальной траектории, что и корабль Starship, и, как ожидается, сгорят в атмосфере примерно через 20 минут после развертывания,

– добавляют в описании миссии Flight 13 от SpaceX.

Такой маневр необходим для проверки систем связи новых спутников с помощью высокопроизводительных лазеров. Кроме того, шесть аппаратов оснастили специальными камерами, чтобы они могли зафиксировать состояние термозащитных плиток Starship во время полета. Это поможет специалистам получить важнейшие данные о работе теплового щита в условиях экстремального динамического давления.

Несмотря на то, что это лишь испытания, ставки очень высоки. Именно Starship V3 должен стать первой операционной версией корабля, который NASA планирует использовать для миссии Artemis III в 2027 году для выхода на орбиту и Artemis IV в 2028 году для высадки астронавтов на поверхность Луны.

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