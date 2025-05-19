Новий стартап стверджує, що винайшов деревину, яка міцніша й легша за сталь

Американська компанія представила інноваційний матеріал, який може змінити підхід до будівництва й зменшити вплив на довкілля. Розробка вже зацікавила інвесторів і має потенціал замінити традиційні конструкційні рішення.

Деталі розробки

Стартап InventWood стверджує, що створив "супердеревину" – матеріал, який перевершує сталь за міцністю й легкістю. За оцінками компанії, під час виробництва нового матеріалу викиди вуглецю на 90 % нижчі, ніж у випадку звичайних сталевих сплавів, що робить його не лише технічно перспективним, а й екологічно привабливим, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Розробники переконані, що нова деревина здатна замінити до 80 % сталі, яка нині використовується у світі, й при цьому сприяти зменшенню викидів парникових газів на понад 2 гігатонни. За словами InventWood, матеріал має на 50 % вищу міцність на розрив порівняно зі сталлю, практично не деформується від вологи чи температурних коливань, а також відповідає пожежному стандарту класу А – що критично важливо для архітекторів та забудовників.

Компанія отримала вже 15 мільйонів доларів інвестицій у рамках першого етапу фінансування. Ці кошти підуть на зведення першого виробничого заводу, що дасть змогу випускати нову деревину в промислових масштабах. Засновник InventWood – матеріалознавець Лянбінг Ху – ще у 2018 році опублікував наукову роботу, яка описувала спосіб перетворення звичайної деревини на конструкційний матеріал із винятковими характеристиками.

Процес передбачає кип’ятіння деревини в розчині лугу та сульфіту натрію – доступних сполук, які також застосовують у харчовій промисловості. В результаті змінюється сама молекулярна структура деревини. Потім вона стискається, щоб збільшити водневі зв’язки між молекулами целюлози. Ці додаткові зв'язки надають міцності, стійкості до полум'я, гниття та шкідників.

За словами Ху, технологія ефективна для всіх типів пиломатеріалів. Вона лягла в основу не лише InventWood, а й інших проєктів, зокрема Cambium – глобальної платформи для переробки деревини. Утім, комерційне впровадження таких інновацій відбувається повільно: матеріалознавча галузь відома своєю консервативністю через суворі вимоги до сертифікації нових будівельних продуктів.

Особливо обережно фахівці ставляться до нових деревних матеріалів. Історія CLT (перехресно-ламінованої деревини), яка десятиліттями успішно використовується в Європі, але важко впроваджується у США, є показовою. Американські забудовники побоюються експериментувати з новими продуктами через відсутність досвіду та прецеденти на кшталт обвалу частини будівлі в Університеті штату Орегон, коли конструкція з CLT вагою 1000 фунтів обвалилася на нижній поверх.

Щоб уникнути схожих помилок, InventWood тимчасово просуває свою супердеревину не як конструкційний матеріал, а як рішення для декоративної обшивки будівель. Команда розуміє, що завоювати довіру архітекторів, проєктувальників і регуляторів буде непросто. Це потребуватиме років.

Поки що Superwood демонструє амбітний потенціал. Але стартапу доведеться пройти довгий шлях від лабораторної розробки до широкого впровадження в будівництві.