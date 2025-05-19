Детали разработки

Стартап InventWood утверждает, что создал "супердревесину" – материал, который превосходит сталь по прочности и легкости. По оценкам компании, при производстве нового материала выбросы углерода на 90 % ниже, чем в случае обычных стальных сплавов, что делает его не только технически перспективным, но и экологически привлекательным, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Разработчики убеждены, что новая древесина способна заменить до 80% стали, которая сейчас используется в мире, и при этом способствовать уменьшению выбросов парниковых газов более чем на 2 гигатонны. По словам InventWood, материал имеет на 50% более высокую прочность на разрыв по сравнению со сталью, практически не деформируется от влаги или температурных колебаний, а также соответствует пожарному стандарту класса А – что критически важно для архитекторов и застройщиков.

Компания получила уже 15 миллионов долларов инвестиций в рамках первого этапа финансирования. Эти средства пойдут на возведение первого производственного завода, что позволит выпускать новую древесину в промышленных масштабах. Основатель InventWood – материаловед Лянбинг Ху – еще в 2018 году опубликовал научную работу, которая описывала способ превращения обычной древесины в конструкционный материал с исключительными характеристиками.

Процесс предусматривает кипячение древесины в растворе щелочи и сульфита натрия – доступных соединений, которые также применяют в пищевой промышленности. В результате изменяется сама молекулярная структура древесины. Затем она сжимается, чтобы увеличить водородные связи между молекулами целлюлозы. Эти дополнительные связи придают прочности, устойчивости к пламени, гниению и вредителям.

По словам Ху, технология эффективна для всех типов пиломатериалов. Она легла в основу не только InventWood, но и других проектов, в частности Cambium – глобальной платформы для переработки древесины. Впрочем, коммерческое внедрение таких инноваций происходит медленно: материаловедческая отрасль известна своей консервативностью из-за строгих требований к сертификации новых строительных продуктов.

Особенно осторожно специалисты относятся к новым древесным материалам. История CLT (перекрестно-ламинированной древесины), которая десятилетиями успешно используется в Европе, но трудно внедряется в США, является показательной. Американские застройщики опасаются экспериментировать с новыми продуктами из-за отсутствия опыта и прецедентов вроде обвала части здания в Университете штата Орегон, когда конструкция из CLT весом 1000 фунтов обвалилась на нижний этаж.

Чтобы избежать подобных ошибок, InventWood временно продвигает свою супердревесину не как конструкционный материал, а как решение для декоративной обшивки зданий. Команда понимает, что завоевать доверие архитекторов, проектировщиков и регуляторов будет непросто. Это потребует лет.

Пока что Superwood демонстрирует амбициозный потенциал. Но стартапу придется пройти долгий путь от лабораторной разработки до широкого внедрения в строительстве.