Стартап, що націлився на видобуток ресурсів з астероїдів, запустить дві місії вже цього року

У 2023 році повинні стартувати відразу дві місії, які підготують ґрунт для видобутку цінних ресурсів з космічного каміння. Перший запуск у космос можна чекати вже в квітні.

AstroForge поки що не планує приземлятися на астероїд і починати видобувати матеріали. Перша місія в космос, яку планується запустити на борту ракети SpaceX у квітні, включатиме випробування способів очищення платини з астероїдних матеріалів у космосі. Друга місія стартує в жовтні – вона спробує знайти відповідний астероїд для видобутку.

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Як це буде

Загальна мета полягає в тому, щоб зменшити непомірні витрати на видобуток металів платинової групи на Землі, видобуваючи їх з астероїдів і переробляючи відразу на місці. Це дозволить значно зменшити кількість відходів. Попри те, що запуск ракет сам по собі є неймовірно шкідливим для довкілля процесом, компанія сподівається скоротити кількість викидів до атмосфери, які продукує видобуток рідкісноземельних елементів тут, на Землі.

AstroForge хоче стати першою компанією, крім SpaceX з Tesla Roadster Ілона Маска, яка запустить повністю комерційну місію в далекий космос за межами гравітаційної ями Землі. Для цього стартап хоче використати місячний посадковий модуль космічного стартапу Intuitive Machines, який прямуватиме на орбіту Місяця. Опинившись там, 220-кілограмовий космічний апарат AstroForge відділиться й продовжить пошуки відповідного астероїда для видобутку корисних копалин.

Хоча це захоплююча перспектива, кілька попередніх стартапів, що займалися видобутком з астероїдів, так і не змогли профінансувати подорож у космос, а це означає, що перед AstroForge стоїть неабиякий виклик.