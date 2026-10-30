Єгиптяни давали своїм собакам імена, і тепер ми знаємо одне з них

Єгипетський писар мав улюбленого пса з доволі похмурим ім'ям. Археологи розібрали його на стіні гробниці через понад 3500 років.

Які імена давали собакам стародавні єгиптяни?

Понад 3500 років тому в Єгипті жив пес із драматичним іменем "Той-що-з-підземного-світу". Його ім'я археологи розібрали на стіні гробниці, пише The Journal of Egyptian Archaeology.

Пес належав Юзеру, єгипетському чиновнику, який служив писарем і розпорядником за фараона Тутмоса I. У його похоронній камері збереглися розписи, де собаки в нашийниках сидять під кріслом господаря. Двох із них раніше вже ідентифікували за іменами "Надійний" і "Сильний". Тепер дослідники встановили, що третій пес носив значно похмуріше ім'я, пов'язане зі смертю та підземним світом.



Єгипетський чиновник Юзер / Зображення The Journal of Egyptian Archaeology

Знахідка походить із гробниці TT 21 у Шейх-Абд-ель-Курні, яка входить до Фіванського некрополя на західному березі Нілу біля сучасного Луксора. На розписі Юзер сидить перед купою приношень у білій накидці й підносить до носа букет квітів. Під його кріслом із левовими лапами сидить собака в нашийнику. Поруч із головою тварини є напис, але він так стерся, що його не вдавалося розібрати.



Малюнок собаки в єгипетській гробниці / Фото The Journal of Egyptian Archaeology

Як прочитали стертий напис

Дослідники використали цифрову технологію покращення зображень, щоб зробити ледь помітні знаки читабельними. Так вони відкрили ім'я собаки через тисячоліття після того, як його вирізали на стіні гробниці. У публікації вчені пояснюють, що ім'я записане горизонтально, зліва направо, позаду голови тварини.

Ім'я собаки найкраще перекладається як "Той-що-з-підземного-світу". Це ім'я дуже ймовірно натякає на бога [підземного світу] Анубіса,

– прокоментували автори дослідження.

За словами Челсі Кауфман з Університету Джонса Гопкінса, це своєрідне прізвисько Анубіса. Це бог із головою шакала, який у релігійних уявленнях стародавніх єгиптян вів і захищав мертвих. Варіант цього імені вже траплявся раніше, але лише як людське. Тепер його вперше ідентифікували як ім'я собаки.



Експерти використали технологію цифрового покращення зображень, щоб зробити ледь помітний напис розбірливим / Зображення The Journal of Egyptian Archaeology

Що відомо про самого пса

На малюнку собака має стрункий корпус, довгі лапи, висячі вуха, вигнутий хвіст і рудувату шерсть із хвилястим відблиском. Експерти вважають, що це слугі, давня північноафриканська мисливська порода. Її часто порівнюють із хортом через струнку статуру та дивовижну швидкість. Таких собак зображали в мистецтві тисячі років, а цінували за відданість, витривалість і мисливські навички.

Чому така знахідка рідкісна

Названих тварин в археологічних матеріалах Стародавнього Єгипту знайшли дуже мало. Загалом зафіксували лише близько 100 імен собак. Вони посідали важливе місце в суспільстві: єгиптяни використовували їх для полювання, охорони та товаришування. Деяких цінували настільки, що ховали разом із господарями та згадували в написах у гробницях.

Є ще одна незвичайна деталь. Біля імен єгипетських собак зазвичай малювали ієрогліф у вигляді стоячого пса. Тут же зображено тварину, що сидить, схожу на собаку з розпису. Відомо лише про одне інше єгипетське собаче ім'я з таким символом.

Дослідники пояснюють, що одним із головних завдань гробниці було забезпечити виживання померлого в загробному житті.

Є багато способів досягти цього, зокрема дво- та тривимірні зображення померлого в гробниці. Рішення багатьох власників гробниць додати зображення собаки, а подекуди й його ім'я, свідчить про турботу власника про виживання собаки в загробному житті та його вкладення в це,

– додали вони.

Отже, імена собак на стінах гробниць були не просто підписами. Вони, ймовірно, мали забезпечити улюбленцям місце поруч із господарем у вічності.