Египтяне давали своим собакам имена, и теперь мы знаем одно из них

Какие имена давали собакам древние египтяне?

Более 3500 лет назад в Египте жил пес с драматическим именем "Тот, кто из подземного мира". Его имя археологи расшифровали на стене гробницы, пишет The Journal of Egyptian Archaeology.

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Пес принадлежал Юзеру, египетскому чиновнику, который служил писцом и управляющим при фараоне Тутмосе I. В его погребальной камере сохранились росписи, на которых собаки в ошейниках сидят под креслом хозяина. Двух из них ранее уже идентифицировали по именам "Надежный" и "Сильный". Теперь исследователи установили, что третий пес носил гораздо более мрачное имя, связанное со смертью и подземным миром.

Египетский чиновник Юзер / Изображение The Journal of Egyptian Archaeology

Находка происходит из гробницы TT 21 в Шейх-Абд-эль-Курни, которая входит в Фиванский некрополь на западном берегу Нила недалеко от современного Луксора. На росписи Юзер сидит перед кучей подношений в белой накидке и подносит к носу букет цветов. Под его креслом с львиными лапами сидит собака в ошейнике. Рядом с головой животного есть надпись, но она настолько стерлась, что ее не удалось разобрать.

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Рисунок собаки в египетской гробнице / Фото The Journal of Egyptian Archaeology

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Как прочитали стертую надпись

Исследователи использовали цифровую технологию улучшения изображений, чтобы сделать едва заметные знаки читаемыми. Так они обнаружили имя собаки спустя тысячелетия после того, как его вырезали на стене гробницы. В публикации ученые объясняют, что имя записано горизонтально, слева направо, позади головы животного.

Имя собаки лучше всего переводится как "Тот, кто из подземного мира". Это имя, скорее всего, отсылает к богу [подземного мира] Анубису– прокомментировали авторы исследования.

По словам Челси Кауфман из Университета Джонса Хопкинса, это своеобразное прозвище Анубиса. Это бог с головой шакала, который в религиозных представлениях древних египтян вел и защищал мертвых. Вариант этого имени уже встречался ранее, но только как человеческое. Теперь его впервые идентифицировали как имя собаки.

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Эксперты использовали технологию цифрового улучшения изображений, чтобы сделать едва различимую надпись разборчивой / Изображение The Journal of Egyptian Archaeology

Что известно о самой собаке

На рисунке собака имеет стройное тело, длинные лапы, висячие уши, изогнутый хвост и рыжеватую шерсть с волнистым отблеском. Эксперты считают, что это слюги, древняя североафриканская охотничья порода. Ее часто сравнивают с борзой из-за стройного телосложения и поразительной скорости. Таких собак изображали в искусстве тысячи лет, а ценили за преданность, выносливость и охотничьи навыки.

Почему такая находка является редкой

Названных животных в археологических материалах Древнего Египта найдено очень мало. Всего зафиксировано лишь около 100 имен собак. Они занимали важное место в обществе: египтяне использовали их для охоты, охраны и в качестве компаньонов. Некоторых ценили настолько, что хоронили вместе с хозяевами и упоминали в надписях в гробницах.

Есть еще одна необычная деталь. Рядом с именами египетских собак обычно рисовали иероглиф в виде стоящей собаки. Здесь же изображено сидящее животное, похожее на собаку с росписи. Известно лишь об одном другом египетском собачьем имени с таким символом.

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Исследователи объясняют, что одной из главных задач гробницы было обеспечить выживание умершего в загробной жизни.

Существует множество способов достичь этого, в частности двух- и трехмерные изображения умершего в гробнице. Решение многих владельцев гробниц добавить изображение собаки, а порой и ее имя, свидетельствует о заботе владельца о выживании собаки в загробной жизни и его вложении в это– добавили они.

Таким образом, имена собак на стенах гробниц были не просто подписями. Они, вероятно, должны были обеспечить питомцам место рядом с хозяином в вечности.