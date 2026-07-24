Литовські вчені розробляють особливі матеріали, здатні протистояти вибухам: де їх застосують

У Литві вчені тестують нове покоління композитів, які мають захищати людей та інфраструктуру від ударів і вибухів. У лабораторіях VILNIUS TECH матеріали перевіряють не лише в екстремальному температурному діапазоні, а й під реальним вибуховим навантаженням. Частина дослідів уже виходить за межі стендів і переходить у польові випробування.

Як перевіряють міцність матеріалів?

На спеціальному динамічному стенді в матеріал спрямовують енергію в 200 джоулів. За словами дослідників, які цитує литовське видання Verslo žinias, це навантаження можна порівняти або з ударом кулі автомата, або з падінням 100-кілограмової ваги з висоти двох метрів. Після цього фахівці дивляться, як саме зразок деформується, тріскається і поглинає енергію удару.

Можна побачити, як цей матеріал руйнується, як працюють окремі його шари, якщо мова йде про композитний матеріал. Саме такі дані нам і потрібні, щоб створити надійний захисний елемент: модуль, щит чи будь-що, де можливі удари,

– каже доцент кафедри металевих та композитних конструкцій VILNIUS TECH Арвідас Римкус.

Композитний матеріал складається з кількох компонентів, які разом дають кращий результат, ніж кожен окремо. Саме тому такі зразки можуть бути легкими, міцними та водночас краще розсіювати енергію вибуху або удару.

Тести проводять не лише в лабораторії. Динамічний стенд дає змогу перевіряти матеріали в діапазоні від 70 градусів морозу до 150 градусів спеки, щоб зрозуміти, як вони поводяться за різних температур і наскільки близько це наближає модель до реальних умов.

Дуже важливими є й реальні умови – вибухи, неконтрольовані осколки, тому ми розпочали попередні дослідження також із використанням реальних вибухових речовин. На полігоні ми випробовуємо композитні матеріали та інші матеріали під дією справжньої вибухової хвилі,

– розповідає дослідник VILNIUS TECH Повілас Дабріла.

За даними джерела, частину випробувань уже проводять і з реальними вибуховими речовинами. Це дає змогу перевірити, як матеріали працюють не в теорії, а під реальною вибуховою хвилею та під дією неконтрольованих уламків.

Розробка вибухостійких матеріалів є лише одним із напрямів ширшої національної ініціативи, у межах якої вчені шукають нові підходи до захисту людей, техніки та інфраструктури. Саме такі випробування мають показати, де композити можуть бути найефективнішими у практичному застосуванні.

У випадку нападу Росії ці розробки можуть стати корисними для захисту будівель і військових. Цілком імовірно, що їх зможуть випробувати й в Україні.