Новий Studio Display XDR від Apple: зміни, яких користувачі чекали роками

Apple анонсувала новий монітор Studio Display XDR із 27-дюймовою 5K Retina XDR-панеллю, mini-LED-підсвіткою та частотою оновлення до 120 Гц. Модель прийшла на зміну Pro Display XDR і отримала Thunderbolt 5, камеру 12 МП із Center Stage та покращену акустику.

Новий Studio Display XDR оснащений 27-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 5120 × 2880 пікселів і щільністю 218 ppi. Використовується mini-LED-підсвітка з 2304 зонами локального затемнення, що забезпечує глибокий чорний колір і мінімізує ефект ореолу навколо яскравих об'єктів. Контрастність сягає 1 000 000:1. Про це пише Macrumors.

Що пропонує новий Studio Display XDR?

Монітор підтримує до 1000 ніт яскравості в режимі SDR і до 2000 ніт пікової яскравості для HDR-контенту. Частота оновлення становить до 120 Гц із підтримкою Adaptive Sync. Екран відображає до 1 мільярда кольорів, охоплює простори P3 і Adobe RGB та підтримує технологію True Tone.

Як пише 9to5mac, на задній панелі розміщено чотири порти: один вхідний Thunderbolt 5 із підтримкою заряджання хоста до 140 Вт, один вихідний Thunderbolt 5 для підключення аксесуарів або послідовного з'єднання дисплеїв, а також два USB-C зі швидкістю до 10 Гбіт/с.

Studio Display XDR отримав 12-мегапіксельну камеру з функцією Center Stage і підтримкою Desk View. Також передбачено шість динаміків із підтримкою Spatial Audio та масив із трьох мікрофонів для запису студійної якості.

Дизайн новинки загалом повторює стандартний Studio Display без решітчастого візерунка, який мав Pro Display XDR. Базова версія з регулюванням нахилу та висоти коштує від 3299 доларів у США, а варіант із нанотекстурним склом обійдеться від 3599 доларів. Попередні замовлення стартують 4 березня, а продажі – 11 березня.