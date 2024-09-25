Leclanché представила першу в світі літій-ніобієву батарею для важкої техніки

Швейцарська компанія Leclanché SA випустила першу в світі літій-ніобієву батарею, спеціально розроблену для важких електромобілів, таких як електропоїзди та морські судна.

Інноваційна батарея витримує до 10 000 циклів перезарядки, пропонуючи на 50% більшу ємність у порівнянні зі звичайними літієвими батареями, інформує Interesting Engineering.

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Чим особлива інноваційна батарея

Анодний матеріал, що використовується в новій батареї, був розроблений британською компанією Echion Technologies, яка вийшла з Кембриджського університету. Echion щорічно виробляє кілька тисяч тонн сировини для передових акумуляторних технологій, і є припущення, що інша кембриджська компанія, Nyobolt, також може використовувати подібні інновації на основі ніобію.

Nyobolt раніше привернула увагу своїм концептуальним електромобілем на ніобієвих батареях, Nyobolt NV, який продемонстрував потенціал цієї нової акумуляторної технології.

, водна катодна формула без PFAS зменшує вплив на довкілля, що робить батарею дуже екологічною у порівнянні з іншими джерелами живлення.

Елементи батареї XN50 від Leclanché обіцяють на 50% вищу щільність енергії та довговічність порівняно з традиційними графітовими та NMC (нікель, марганець, кобальт) батареями. Навіть після багаторазових циклів перезарядки ємність батареї залишається вище 97%, що робить її ідеальним джерелом живлення для важкої техніки, в тому числі автобусів, вантажівок, кораблів і поїздів.