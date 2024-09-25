Инновационная батарея выдерживает до 10 000 циклов перезарядки, предлагая на 50% большую емкость по сравнению с обычными литиевыми батареями, информирует Interesting Engineering.

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Чем особенна инновационная батарея

Анодный материал, используемый в новой батарее, был разработан британской компанией был разработан британской компанией Echion Technologies, которая вышла из Кембриджского университета. Echion ежегодно производит несколько тысяч тонн сырья для передовых аккумуляторных технологий, и есть предположение, что другая кембриджская компания, Nyobolt, также может использовать подобные инновации на основе ниобия.

Nyobolt ранее привлекла внимание своим концептуальным электромобилем на ниобиевых батареях, Nyobolt NV, который продемонстрировал потенциал этой новой аккумуляторной технологии.

Кстати, водная катодная формула без PFAS уменьшает воздействие на окружающую среду, что делает батарею очень экологичной по сравнению с другими источниками питания.

Элементы батареи XN50 от Leclanché обещают на 50% более высокую плотность энергии и долговечность по сравнению с традиционными графитовыми и NMC (никель, марганец, кобальт) батареями. Даже после многократных циклов перезарядки емкость батареи остается выше 97%, что делает ее идеальным источником питания для тяжелой техники, в том числе автобусов, грузовиков, кораблей и поездов.