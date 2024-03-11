Ніхто не захищений: вчений за кілька годин створив дрона-вбивцю з ШІ та розпізнаванням облич

Інженер налаштував невеликий комерційний дрон на розпізнавання облич людей і переслідування їх на повній швидкості. Він каже, що зробив це "задля гри" всього за лічені години, і це ще раз показує, що у нас немає захисту від такої зброї.

Деталі

Луї Венус, підприємець та інженер, співпрацював з Робертом Лукошко, ще одним інженером. Спочатку вони налаштували дрон на переслідування людей, вбудувавши функцію розпізнавання облич, яка працює на відстані до 10 метрів. Пізніше вони зрозуміли, що його можна легко налаштувати так, щоб він містив вибуховий заряд. Це означає, що озброєна версія дрона може бути використана для нападу на конкретну людину або групу цілей.

Дивіться також Такого раніше не бачили: в Україні вивчають таємничий російський FPV-дрон, не вразливий до РЕБ

Суть допису, який обоє зробили в соцмережі X, не в тому, що вони створили щось нове, чого ніхто раніше не бачив, а в тому, наскільки це легко, швидко й дешево.

Це буквально зайняло всього кілька годин, і я зрозумів, наскільки це страшно. На них можна легко прикріпити невелику кількість вибухівки й запустити сотні безпілотників, які будуть літати навколо. Ми перевіряємо [людей] на наявність бомб і зброї, але поки що НЕМАЄ СИСТЕМ ПРОТИДІЇ БПЛА ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПОДІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЬ",

– пише Луї Венус.

Венус описав себе як "абсолютиста відкритого коду", тобто він вірить в необхідність завжди ділитися кодом і програмним забезпеченням через канали з відкритим кодом. Він також відносить себе до "e/acc" – це сукупність поглядів серед дослідників ШІ, яка полягає в бажанні прискорити дослідження ШІ попри недоліки, оскільки вони вірять у те, що користь завжди буде переважати мінуси. Однак у цьому випадку він сказав, що не публікуватиме жодного коду, пов'язаного з цим експериментом.

Венус також попередив, що в найближчому майбутньому за допомогою такої технології цілком може бути організований терористичний напад. Хоча для створення такої системи потрібні технічні знання, з часом писати програмне забезпечення буде все легше й легше завдяки штучному інтелекту, який пише код замість людини.

За словами Венуса, експеримент показав, що суспільству необхідно терміново створювати системи протидії безпілотникам для цивільних просторів, де можуть збиратися великі натовпи людей. Є кілька контрзаходів, які суспільство може створити, включаючи камери, акустичні датчики і радари для виявлення безпілотників. Однак для їх знищення можуть знадобитися такі технології, як радіочастотні глушилки, підробки GPS, сітчасті гармати, а також високоенергетичні лазери.