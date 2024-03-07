Що в ньому особливого

Це не звичайний дрон. Він летів до своєї цілі разом із котушкою тонкого оптоволоконного кабелю довжиною 10 кілометрів. Кабель розмотувався прямо в повітрі мірою того, як він віддалявся від місця старту.

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Таким чином ми бачимо нову технологію управління FPV дроном. Такому дрону не страшний ніякий РЕБ і картинка з нього може передаватися у найвищій якості,

– пише Сергій Флеш.

Дрон, який наразі вивчають українські фахівці / Фото Сергія Бескрестнова

Зараз цей дрон вивчають і згодом планують випустити детальний технічний звіт.

"Я вже прошу українських фахівців перевірити цю технологію управління, щоб ми не опинилися позаду ворога. На Хакатоні МО був учасник, який пропонував застосовувати цю технологію для БПЛА, але я і колеги у журі засумнівалися, що це реально. Дрон, який розмотує котушку 10 кілометрів кабелю у повітрі без розривів волокна", – додає аналітик.

Незрозуміло, наскільки поширеним наразі є такий підхід у російських окупантів. Можливо, це лише один тестовий зразок, однак вже той факт, що ця ідея випробовується, змушує задуматися.

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