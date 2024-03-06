Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що ворог має потенціал щодо удосконалення дронів. Росія має велетенський воєнно-промисловий комплекс, який вона отримала в спадок від Радянського Союзу.

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Вдалось щось зробити

Стандартна бойова частина Shahed-136 складає у межах 50 кілограмів тротилу, вибухівки чи гексогену. А такий потужний вибух міг статися тільки, якщо росіяни зуміли інтегрувати в дрон термобаричний боєприпас.

Коли прилітає такий об'єкт, створюється колосальний тиск, виділяється спеціальна суміш, розширюється до певного моменту і самозагоряється від контакту з атмосферою. Або є спеціальний підпалювач і там утворюється колосальний тиск та велетенська температура горіння.

"Це нехороша новина для нас, але напевно росіянам вдалося щось подібне зробити. Але кінцеву відповідь мають дати експерти", – наголосив Черник.

Не матиме ресурсу масштабувати

Росіяни також вперше показали завод, на якому збирають "Шахеди". На кадрах видно, велику кількість дронів, які виробляє противник.

Це має певні ознаки масовості виробництва, однак воно не є настільки масовим, щоб по справжньому щось ламало. Якби росіяни поставили на конвеєр виробництво безпілотників так, як вони декларують, – 1,5 тисячі, це було б для нас досить дошкульно,

– зауважив військовий експерт.

Наразі рекордів з виробництва дронів проти вересня (понад 500 "Шахедів) та грудня (понад 600 одиниць) 2023 року вони не поставили.

Навіть якщо вони збільшать виробництво, це не зламає нашого опору. З початку війни Росія скинула на нашу територію з часів Другої світової війни безпрецедентну кількість ракет різного типу – понад 10 тисяч. Проте ми це витримали.

Також зима, яка закінчила, порівняно з минулою, була легшою через майже відсутність ударів по енергетичній інфраструктурі, окрім ударів у прифронтовій зоні. Противник обов'язково в майбутньому буде ще завдавати таких ударів, але у нього не буде ресурсу великої масштабованості.

"Водночас не варто думати, що росіяни можуть самостійно виробляти ці "Шахеди". Щонайбільше, що вони можуть робити, – його корпус. Все решта закупляється на міжнародних ринках. Отут корінь зла. Проте оскільки ми живемо в умовах ринкової економіки, наразі регулювати це не вдається", – наголосив Петро Черник.

Удари "Шахедами" по території України