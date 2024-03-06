Ще більше дронів

Ці значні кошти підуть на реалізацію Стратегії використання безпілотників у Великій Британії, про яку нещодавно оголосило Міністерство оборони країни, посилаючись на "уроки, отримані в Україні" як на каталізатор цих зусиль.

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У відомстві заявили, що програма призначена для "швидкого експериментування, тестування й оцінки безпілотних платформ, об'єднуючи підходи британської армії, Королівського військово-морського флоту і Королівських військово-повітряних сил, об'єднаних Стратегічним командуванням Великої Британії".

Новий підхід передбачає швидке постачання систем для збройних сил, оснащення особового складу критично важливими засобами розвідки, розвідки, спостереження, нанесення ударів і логістичними можливостями. Це залишить позаду довгі терміни розробки і тривалі обговорення вимог. Після введення в експлуатацію системи можна буде розвивати і модернізувати "для того, щоб іти в ногу зі швидким розвитком технологій і зміною картини загроз".

Оголошуючи про цю програму, міністр оборонних закупівель Великої Британії Джеймс Картлідж підкреслив, що інноваційне розгортання безпілотників в Україні дало військовослужбовцям усього світу уроки, на яких вони можуть ґрунтуватися — робота, яка, ймовірно, повністю змінить те, як відтепер планують і ведуть війни.

Конфлікт в Україні став інкубатором для нових способів ведення війни, і ми повинні вивчити й впровадити ці важкі уроки. Швидка здатність розробляти й модернізувати безпілотні системи буде ключовим фактором для отримання переваги на полі бою, і ми повинні скористатися цією можливістю, щоб розвивати й підтримувати такі навички та спроможності у Великій Британії. Стратегія об'єднує чіткий, уніфікований фокус, підкріплений мільярдним фінансуванням, і водночас забезпечує гнучкість для задоволення різних вимог у повітрі, над сушею і на морі. Зрештою, мова йде про те, щоб засвоїти уроки з українського фронту й закупити дрони для Збройних сил Великої Британії у великих масштабах,

– каже Картлідж.

Керівництво країни не уточнює, чи призначена хоча б частина цих коштів на дрони, які потім передадуть Україні, чи буде витрачена виключно на власні потреби. Хай там як, але можна очікувати принаймні співпраці з українськими розробниками та військовими, які вже мають досвід роботи з БПЛА на полі бою та розуміють, яким повинен бути найкращий безпілотник для різних цілей.

Нагадаємо, Британія збирається витратити 2,5 мільярда фунтів стерлінгів на підтримку України в найближчому фінансовому році. Понад 200 мільйонів фунтів підуть на постачання Україні безпілотних систем. Як оголосив минулого тижня міністр оборони Великої Британії, країна розширить програму надання дронів з видом від першої особи (FPV) в рамках Коаліції з питань безпілотних літальних апаратів (Drone Capability Coalition).