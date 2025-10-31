Японія обіцяє запустити суборбітальні рейси: з Токіо до Нью-Йорка за годину

Найбільше туристичне агентство Японії Nippon Travel Agency анонсувало запуск суборбітальних перельотів. У партнерстві з токійським стартапом Innovative Space Carrier компанія планує скоротити час подорожі з Токіо до Нью-Йорка з 13 годин до 60 хвилин.

Очікується, що перші рейси стануть доступними вже у 2030-х роках, розповідає Nippon Travel Agency. Цей проєкт виходить за межі космічного туризму, який пропонують компанії Blue Origin чи Virgin Galactic і обіцяє те, що пропонувала SpaceX зі своїм Starship, який зараз перебуває в розробці, зазначає 24 Канал.

Як працюватиме транспорт майбутнього?

Ідея полягає не просто в польоті на висоту до 100 кілометрів, а у створенні нової парадигми міжконтинентальних пасажирських перельотів та екстреної доставки вантажів. Космоплани моделі ASCA, розроблені стартапом Innovative Space Carrier, будуть багаторазовими. Вони виходитимуть у відкритий космос, але не залишатимуться на орбіті.

Подорож починатиметься з морських платформ, розташованих далеко від суші, звідки космоплани стартуватимуть і, можливо, куди приземлятимуться. Вартість квитка в обидва кінці складе 100 мільйонів єн, що еквівалентно приблизно 657 тисячам доларів. Проєкт реалізовуватимуть поетапно, починаючи з наступного року.

Хоча перед японським тандемом стоїть безліч технічних викликів, їхні амбіції вражають. Схожі проєкти для розвитку пасажирських перевезень та електронної комерції розглядають і в Китаї. Ця ініціатива є черговим доказом футуристичних прагнень Японії – наприклад, одна з будівельних компаній країни обіцяє до 2050 року звести космічний ліфт на орбіту.

Ідея не нова: що пропонував Ілон Маск?

Концепція японського турагентства не є унікальною. Схожу ідею про надшвидкі подорожі між містами Землі раніше висував Ілон Маск, засновник компанії SpaceX. Його проєкт передбачав використання ракети Starship для пасажирських перевезень.

Згідно з концепцією, яку Маск представив ще у 2017 році, більшість маршрутів між великими містами можна було б подолати менш ніж за 30 хвилин. Наприклад, політ з Нью-Йорка до Шанхаю тривав би близько 39 хвилин, а з Лондона до Дубая – 29 хвилин.

Як і в японському проєкті, для запусків та посадок Starship планувалося використовувати плавучі платформи, розташовані в морі неподалік від мегаполісів, щоб розв'язати проблему шуму та безпеки.

Наразі SpaceX зосереджена на підготовці Starship до орбітальних місій, зокрема для розгортання супутників Starlink, дозаправки на орбіті та майбутніх польотів на Місяць і Марс. Проте ідея пасажирських перельотів Землею залишається довгостроковою метою компанії, про що неодноразово писали закордонні видання, наприклад, The Conversation.