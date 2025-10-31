Япония обещает запустить суборбитальные рейсы: из Токио в Нью-Йорк за час

Крупнейшее туристическое агентство Японии Nippon Travel Agency анонсировало запуск суборбитальных перелетов. В партнерстве с токийским стартапом Innovative Space Carrier компания планирует сократить время путешествия из Токио в Нью-Йорк с 13 часов до 60 минут.

Ожидается, что первые рейсы станут доступными уже в 2030-х годах, рассказывает Nippon Travel Agency. Этот проект выходит за пределы космического туризма, который предлагают компании Blue Origin или Virgin Galactic и обещает то, что предлагала SpaceX со своим Starship, который сейчас находится в разработке, отмечает 24 Канал.

Как будет работать транспорт будущего?

Идея заключается не просто в полете на высоту до 100 километров, а в создании новой парадигмы межконтинентальных пассажирских перелетов и экстренной доставки грузов. Космопланы модели ASCA, разработанные стартапом Innovative Space Carrier, будут многоразовыми. Они будут выходить в открытый космос, но не будут оставаться на орбите.

Путешествие будет начинаться с морских платформ, расположенных далеко от суши, откуда космопланы будут стартовать и, возможно, куда будут приземляться. Стоимость билета в оба конца составит 100 миллионов иен, что эквивалентно примерно 657 тысячам долларов. Проект будут реализовывать поэтапно, начиная со следующего года.

Хотя перед японским тандемом стоит множество технических вызовов, их амбиции впечатляют. Похожие проекты для развития пассажирских перевозок и электронной коммерции рассматривают и в Китае. Эта инициатива является очередным доказательством футуристических стремлений Японии – например, одна из строительных компаний страны обещает к 2050 году возвести космический лифт на орбиту.

Идея не нова: что предлагал Илон Маск?

Концепция японского турагентства не является уникальной. Похожую идею о сверхбыстрых путешествиях между городами Земли ранее выдвигал Илон Маск, основатель компании SpaceX. Его проект предусматривал использование ракеты Starship для пассажирских перевозок.

Согласно концепции, которую Маск представил еще в 2017 году, большинство маршрутов между крупными городами можно было бы преодолеть менее чем за 30 минут. Например, полет из Нью-Йорка в Шанхай длился бы около 39 минут, а из Лондона в Дубай – 29 минут.

Как это видит SpaceX – смотрите видео:

Как и в японском проекте, для запусков и посадок Starship планировалось использовать плавучие платформы, расположенные в море неподалеку от мегаполисов, чтобы решить проблему шума и безопасности.

Сейчас SpaceX сосредоточена на подготовке Starship к орбитальным миссиям, в частности для развертывания спутников Starlink, дозаправки на орбите и будущих полетов на Луну и Марс. Однако идея пассажирских перелетов по Земле остается долгосрочной целью компании, о чем неоднократно писали зарубежные издания, например, The Conversation.