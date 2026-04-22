Злив секретів на мільйони: ексінженер Samsung опинився за ґратами через промислове шпигунство

У Південній Кореї завершився резонансний процес щодо витоку технологій Samsung. Суд визнав колишнього інженера винним у передачі секретів виробництва пам'яті китайській компанії, призначивши йому тривалий тюремний строк.

Південнокорейський суд поставив крапку в одній із найгучніших справ про промислове шпигунство останніх років. Колишнього дослідника Samsung Electronics визнали винним у незаконній передачі критично важливих технологій китайському виробнику пам'яті CXMT, пише Reuters.

Що саме передали і як працювала схема?

Ідеться про дані, пов'язані з виробництвом DRAM-чипів за технологічними нормами 10-нм класу – одного з ключових напрямків сучасної мікроелектроніки. Суд дійшов висновку, що ця інформація має статус стратегічно важливої та підпадає під захист законодавства про промислові технології.

Слідство встановило, що обвинувачений протягом шести років співпрацював із китайською компанією, яка згодом стала його роботодавцем. За цей період він отримав винагороду в розмірі майже 2 мільйонів доларів.

Схема передачі даних була ретельно замаскована. За даними слідства, фігуранти використовували підставні компанії для прикриття, а також регулярно змінювали місця розташування офісів, щоб уникнути виявлення.

Усього у справі фігурували десять колишніх співробітників Samsung, яких затримали ще у грудні минулого року.

Суд також зазначив, що підозрювані усвідомлювали незаконність своїх вчинків і діяли навмисно. Втім, інформації про подальшу долю інших дев'яти фігурантів наразі немає.

Чому ця справа важлива для ринку пам'яті та що сказав суд?