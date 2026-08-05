Перший пішов: німецький суд виніс історичне рішення щодо штучного інтелекту

Німецька агенція з ліцензування GEMA здобула історичну перемогу в суді проти платформи штучного інтелекту Suno. Мюнхенський регіональний суд постановив, що розробники незаконно використовували захищені авторським правом композиції для навчання своїх алгоритмів. Це рішення може стати прецедентом для всієї індустрії генеративного ШІ.

Доленосне рішення

Як повідомляє Euronews, позов проти розробників Suno подали ще у січні 2025 року. У GEMA наполягали, що компанія використовувала музичні твори для навчання своїх моделей без ліцензій і без виплат авторам. Суд у Мюнхені з цими доводами погодився.

Suno – це ШІ-генератор музики, який дає змогу створювати пісні за текстовими підказками. Програма аналізує великі масиви вже наявної музики, а потім генерує нові треки на основі вивчених закономірностей.

Мюнхенський регіональний суд постановив, що використання пісень платформою порушувало німецьке й американське законодавство про авторське право. Судді дійшли висновку, що ШІ-платформа незаконно отримувала, обробляла та відтворювала музику, інтереси авторів якої представляє GEMA. Розробників зобов'язали відшкодувати агенції збитки, однак точну суму поки не названо.

Як у GEMA відреагували на рішення суду?

Генеральний директор GEMA доктор Тобіас Хольцмюллер у коментарі Reuters заявив:

Сьогодні Палата дала чітко зрозуміти одну річ: моделі штучного інтелекту, побудовані на вкраденій інтелектуальній власності, не мають захисту згідно із законом. Постачальники послуг ШІ повинні платити за ліцензії, а не безкоштовно користуватися творами наших учасників. Сьогоднішній вердикт суду значно посилив позиції Європи як культурного центру.

Голова правління GEMA доктор Ральф Вейганд також сказав: "Це рішення посилає потужний міжнародний сигнал: творчість має цінність, і права творців повинні поважатися в епоху штучного інтелекту". Він додав, що завдяки цьому рішенню GEMA створила важливий прецедент не лише для своїх понад 100 000 правовласників, з якими працює організація, а й загалом для творців у всьому світі.

Конфлікти Suno з лейблами

Це не перший випадок, коли музичні генератори опиняються в центрі судових суперечок. У 2024 році великі звукозаписні компанії, серед яких Warner, Sony Music Entertainment та Universal Music Group, уже подавали позови проти Suno та сервісу Udio за порушення авторських прав. Згодом Warner врегулювала позов і підписала із Suno офіційну ліцензійну угоду.