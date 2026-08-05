Судьбоносное решение

Как сообщает Euronews, иск против разработчиков Suno был подан еще в январе 2025 года. В GEMA настаивали, что компания использовала музыкальные произведения для обучения своих моделей без лицензий и без выплат авторам. Суд в Мюнхене согласился с этими доводами.

Suno – это ИИ-генератор музыки, который позволяет создавать песни по текстовым подсказкам. Программа анализирует большие массивы уже существующей музыки, а затем генерирует новые треки на основе изученных закономерностей.

Мюнхенский региональный суд постановил, что использование песен платформой нарушало немецкое и американское законодательство об авторском праве. Судьи пришли к выводу, что ИИ-платформа незаконно получала, обрабатывала и воспроизводила музыку, интересы авторов которой представляет GEMA. Разработчиков обязали возместить агентству убытки, однако точная сумма пока не названа.

Как в GEMA отреагировали на решение суда?

Генеральный директор GEMA доктор Тобиас Хольцмюллер в комментарии Reuters заявил :

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Сегодня Палата дала четко понять одну вещь: модели искусственного интеллекта, построенные на украденной интеллектуальной собственности, не пользуются защитой в соответствии с законом. Поставщики услуг ИИ должны платить за лицензии, а не бесплатно пользоваться произведениями наших участников. Сегодняшний вердикт суда значительно укрепил позиции Европы как культурного центра.

Председатель правления GEMA доктор Ральф Вейганд также сказал: "Это решение посылает мощный международный сигнал: творчество имеет ценность, и права творцов должны уважаться в эпоху искусственного интеллекта". Он добавил, что благодаря этому решению GEMA создала важный прецедент не только для своих более чем 100 000 правообладателей, с которыми работает организация, но и в целом для творцов во всем мире.

Конфликты Suno с лейблами

Это не первый случай, когда музыкальные генераторы оказываются в центре судебных споров. В 2024 году большие звукозаписывающие компании, в числе которых Warner, Sony Music Entertainment и Universal Music Group, уже подавали иски против Suno и сервиса Udio за нарушение авторских прав. Впоследствии Warner урегулировала иск и подписала с Suno официальное лицензионное соглашение.