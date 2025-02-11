Tesla запустила суперкомп'ютер Cortex з 50 000 ШІ-чипів NVIDIA H100,

Компанія Tesla успішно запустила свій суперкомп'ютер Cortex, оснащений 50 000 чипів NVIDIA H100 AI, що стало важливою віхою в ініціативах компанії в галузі ШІ. Компанія наголосила, що система Cortex відрізняється від іншого гучного проєкту зі створення штучного інтелекту – Dojo.

На відміну від Cortex, який зосереджений на загальних можливостях ШІ, Dojo – це суперкомп'ютер, пристосований для технологій повного самостійного водіння (FSD), і він використовує розроблені на замовлення чіпи D1, нагадує 24 Канал.

Читайте на сайті Інвестори на чолі з Ілоном Маском хочуть купити OpenAI: в компанії вже відповіли

Хоча прогрес Dojo не згадувався в останньому звіті, представник Tesla підтвердив на фінансовій конференції в жовтні 2024 року, що розгортання 50 000 процесорів H100 йде за графіком і буде завершено до кінця місяця. Попри деякі затримки, в тому числі зміну керівництва проєкту на початку року, кластер вже працює.

Система Cortex вже зробила свій внесок у розробку програмного забезпечення "автопілота" Tesla FSD V13 (Supervised), який обіцяє підвищену безпеку і комфорт водіння. Серед помітних поліпшень – чотириразове збільшення обсягу даних і вища роздільна здатність відеопотоків, серед інших досягнень.

Компанія також повідомила про постійний прогрес у розробці робота Optimus, включаючи модернізацію його рук і механізмів пересування, пілотне виробництво якого, як очікується, розпочнеться у 2025 році.

Tesla інвестувала значні кошти в необхідну обчислювальну інфраструктуру, причому Ілон Маск показав, що зусилля компанії в галузі ШІ, включаючи навчання робота Optimus, вимагають в 10 разів більше обчислювальних ресурсів, ніж розробка систем її автомобілів.

Дивіться також Компанія DeepMind каже, що її новий ШІ працює краще, ніж золоті медалісти олімпіад

Загальні капітальні витрати Tesla, пов'язані зі штучним інтелектом, вже перевищили 5 мільярдів доларів, як зазначено у звіті про прибутки компанії за четвертий квартал.