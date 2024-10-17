Найбільший супермісяць 2024 року осяє небо сьогодні, чим він особливий

Найбільший повний місяць 2024 року, відомий як Супермісяць Мисливця, зійде вже у четвер 17 жовтня. Саме в четвер Супермісяць досягне свого піку. Очікується, що ця астрономічна подія утворить вражаючі краєвиди, крім того, вона вплине на припливи і відпливи в прибережних районах планети.

Що таке супермісяць?

Супермісяць відбувається, коли повний місяць збігається з його перигеєм – точкою на його орбіті, коли він перебуває найближче до Землі. У ніч на четвер 17 жовтня, о 3:48 за Києвом, Місяць був на відстані 357 174 кілометрів від Землі.

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Саме тоді він перебував найближче був і яскравішим, ніж звичайний повний місяць. Сьогодні увечері його також можна буде спостерігати.

Доктор Фред Еспенак, астрофізик NASA у відставці та експерт з затемнень, визначає супермісяць як повний місяць, що відбувається в межах 90% його найближчого наближення до Землі, повідомляє Space.com

До речі, це буде вже третій супермісяць у 2024 році, попередні відбувалися у серпні та вересні, але саме ця подія знаменує найближчий збіг повного місяця та перигею за рік.

Наступна значна місячна подія відбудеться у квітні 2025 року, коли повний Місяць збігатиметься з апогеєм, найвіддаленішою точкою Місяця від Землі, що призведе до появи набагато меншого і тьмянішого "мікромісяця".

Чому супермісяць Мисливця

Традиційно у США ця астрономічна подія відома, як Супермісяць Мисливця. Річ у тім, що жовтневий повний місяць здавна асоціюється з сезоном полювання. Корінні американці придумали цей термін, оскільки саме в цю пору року поля розчищаються, що полегшує виявлення таких тварин, як олені та лисиці. Мисливський Місяць також пов'язаний з осіннім врожаєм, коли мисливці готуються до зими, заготовляючи їжу.

Найкращий час для спостереження Супермісяця

Офіційною датою повного місяця є четвер, і хоч найкращим часом для спостереження "ефекту супермісяця" була ніч з середи на четвер, ніч з четверга на п'ятницю також подарує яскраве видовище для спостерігачів.

Хоча технічно повний місяць триває лише коротку мить, неозброєним оком він може здаватися повним близько доби до і після свого піку.

Приливні ефекти та потенційний вплив на узбережжя

Окрім освітлення неба, цей супермісяць впливатиме на припливи і відпливи, спричиняючи вищі та нижчі за середні припливні рухи. Відомі як "весняні припливи", вони відбуваються під час повні та молодого місяця, коли гравітаційні сили Місяця та Сонця вирівнюються. Хоча найсильніші припливи відставатимуть від супермісяця на кілька днів, прибережні райони можуть відчути підвищену припливну активність.

Місячна ілюзія

Коли Місяць перебуває низько над горизонтом, він часто здається набагато більшим, ніж тоді, коли він вище в небі. Ця "місячна ілюзія" в поєднанні з близькістю супермісяця до Землі робить небесне тіло ще більш масивним.

Коли Супермісяць підіймається на сході під час заходу сонця або сідає на заході під час сходу сонця, глядачам може здатися, що вони можуть майже простягнути руку і доторкнутися до нього.

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Для тих, хто хоче розглянути супермісяць ближче, бінокль або телескоп може надати більш детальний погляд на місячну поверхню. Військово-морська обсерваторія США надає час сходу і заходу Місяця для різних регіонів, допомагаючи глядачам спланувати ідеальний час для спостереження цього рідкісного місячного видовища.