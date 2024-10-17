Что такое суперлуние?

Суперлуние происходит, когда полнолуние совпадает с его перигеем – точкой на его орбите, когда он находится ближе всего к Земле. В ночь на четверг 17 октября, в 3:48 по Киеву, Луна была на расстоянии 357 174 километров от Земли.

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Именно тогда он находился ближе всего был и ярче, чем обычное полнолуние. Сегодня вечером его также можно будет наблюдать.

Доктор Фред Эспенак, астрофизик NASA в отставке и эксперт по затмениям, определяет суперлуние как полнолуние, происходящее в пределах 90% его ближайшего приближения к Земле, сообщает Space.com.

Кстати, это будет уже третье суперлуние в 2024 году, предыдущие происходили в августе и сентябре, но именно это событие знаменует ближайшее совпадение полнолуния и перигея за год.

Следующее значительное лунное событие произойдет в апреле 2025 года, когда полнолуние будет совпадать с апогеем, самой отдаленной точкой Луны от Земли, что приведет к появлению гораздо меньшего и тусклого "микролуния".

Почему суперлуние Охотника

Традиционно в США это астрономическое событие известно, как Суперлуние Охотника. Дело в том, что октябрьское полнолуние издавна ассоциируется с сезоном охоты. Коренные американцы придумали этот термин, поскольку именно в это время года поля расчищаются, что облегчает обнаружение таких животных, как олени и лисы. Охотничья Луна также связана с осенним урожаем, когда охотники готовятся к зиме, заготавливая еду.

Лучшее время для наблюдения Суперлуния

Официальной датой полнолуния является четверг, и хотя лучшим временем для наблюдения "эффекта суперлуния" была ночь со среды на четверг, ночь с четверга на пятницу также подарит яркое зрелище для наблюдателей.

Хотя технически полнолуние длится лишь короткое мгновение, невооруженным глазом оно может казаться полным около суток до и после своего пика.

Приливные эффекты и потенциальное влияние на побережье

Кроме освещения неба, это суперлуние будет влиять на приливы и отливы, вызывая выше и ниже среднего приливные движения. Известные как "весенние приливы", они происходят во время полнолуния и молодого месяца, когда гравитационные силы Луны и Солнца выравниваются. Хотя самые сильные приливы будут отставать от суперлуния на несколько дней, прибрежные районы могут почувствовать повышенную приливную активность.

Лунная иллюзия

Когда Луна находится низко над горизонтом, она часто кажется намного больше, чем тогда, когда она выше в небе. Эта "лунная иллюзия" в сочетании с близостью суперлуны к Земле делает небесное тело еще более массивным.

Когда Суперлуна поднимается на восходе во время заката или садится на закате во время восхода солнца, зрителям может показаться, что они могут почти протянуть руку и прикоснуться к нему.

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Для тех, кто хочет рассмотреть суперлуние поближе, бинокль или телескоп может предоставить более детальный взгляд на лунную поверхность. Военно-морская обсерватория США предоставляет время восхода и захода Луны для разных регионов, помогая зрителям спланировать идеальное время для наблюдения этого редкого лунного зрелища.