Останній Супермісяць 2025 року: дивіться найкращі фото з усього світу

Кінець 2025 року подарував незвичне космічне поєднання. Так званий Холодний Місяць став Супермісяцем через своє наближення до Землі, а також найвищим місяцем на небі за наступні кілька десятиліть. Він також опинився поруч із яскравими сузір’ями й на деякий час перекрив собою Плеяди. Спостерігачі з усього світу публікують численні знімки унікальної події.

Що особливого в грудневому Холодному Місяці?

Холодний Місяць зійшов 4 грудня приблизно о 15:30 і тримався в полі зору аж до 9 ранку наступного дня. Хоча він виглядатиме повним протягом трьох днів, саме в ніч з 4 на 5 грудня, о 01:14, він досяг свого піку. Місяць цього разу опинився дуже високо, тому його добре видно навіть між будинками в містах – не потрібен ідеально відкритий горизонт, пише 24 Канал.

Астрономічно це Супермісяць – повний Місяць, який збігається з наближенням до перигею﻿, тобто до найменшої відстані від Землі на еліптичній орбіті. Коли Місяць знаходиться біля перигею﻿, він з’являється на небі трохи більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Такі події трапляються лише кілька разів на рік, а грудневий повний Місяць став третім і заключним у 2025 році, після жовтневого та листопадового.



Цей знімок зробили в Австралії / Фото Джилін Бейлі



Напередодні, у ніч з 3 на 4 грудня, майже повний диск Місяця пройшов на тлі зоряного скупчення Плеяди﻿ – компактної групи блакитнуватих зір, яку неозброєне око бачить як невелику "пляму" на небі. З нашого погляду Місяць повільно закривав собою окремі зорі в події, яку астрономи називають місячною окультацією﻿ або покриттям. Його можна було спостерігати по всій Європі за допомогою телескопа чи бінокля, оскільки світло, відбите від Місяця, настільки яскраве, що робить зорі невидимими для неозброєного ока.



Неймовірний кадр, що показує Супермісяць над Порт-о-Пренсом, Гаїті, 4 грудня 2025 року / Фото зробив Сіффрой Кларенс

У цю ніч Супермісяць опинився в цікавому оточенні: неподалік на небі були сузір’я Оріон﻿ та яскрава планета Юпітер﻿. Юпітер﻿ восени й узимку 2025 року добре помітний неозброєним оком протягом усієї ночі, а Оріон﻿ традиційно вважається "зимовим" сузір’ям Північної півкулі.

Багатьом Місяць під час сходу міг здатися надзвичайно великим, особливо якщо дивитися на нього низько над східним горизонтом, між будівлями чи деревами. Це явище пов’язане з оптичною ілюзією.



Супермісяць на фоні Емпайр-Стейт-Білдінг 4 грудня 2025 року / Фото RosalieQD

Назва "Холодний Місяць" походить від племені могавків і символізує час холодів. Інша поширена назва – "Місяць довгої ночі", оскільки подія відбувається наближено до зимового сонцестояння, найдовшої ночі року в Північній півкулі. У язичницьких традиціях цю повню іноді називають "Жалобним Місяцем", пов'язуючи її з процесом очищення від старого та підготовкою до нового циклу.



Цей знімок, імовірно, зробили в Коннектикуті, США / Фото Ніни Томлінсон

За підрахунками астрономів, видимий диск супутника зараз на 7,9% більший та на 15% яскравіший за середньостатистичну повню. Наступного разу таке наближення відбудеться вже 3 січня 2026 року.